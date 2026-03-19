La región que busca eliminar el cambio de hora

Autoridades de la Región de Los Lagos se encuentran realizando gestiones para mantener el horario de verano todo el año, ad portas de que se materialice el cambio de hora el 4 de abril.

A sólo semanas de que se realice un nuevo cambio de hora en Chile, una región se encuentra realizando gestiones para que no se lleve a cabo y se mantenga de manera permanente el horario de verano.

Se trata de la Región de Los Lagos, donde el gobernador Alejandro Santana y el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, enviaron un oficio al Ministerio de Energía y a la Delegación Presidencial de la región para pedir que no se aplique el cambio de hora.

Esta iniciativa busca replicar lo que sucede en las regiones de Aysén y Magallanes, donde los relojes no sufren variaciones durante el año.

Respecto a los argumentos que sostienen la solicitud, se encuentran elementos relacionados con la seguridad, salud, el uso de la luz natural, entre otros.

Las razones de la Región de Los Lagos para solicitar que se elimine el cambio de hora

“Cuando uno ve lo que está ocurriendo en la región, en Sudamérica, el único país que sigue cambiando la hora es Chile, el último era Paraguay, ya hoy en día tiene un solo horario; y cuando uno va a la cifra a nivel mundial, el 60% de los países ya ha terminado con este cambio de hora”, expuso el alcalde Rodrigo Wainraihgt.

A lo que añadió: “Lo que sí queda claro a los vecinos, con los cuales uno tiene contacto diario, es que esto causa un conflicto, sobre todo en los niños, el tener que adaptarse permanentemente a estos cambios de hora, tanto de verano como de invierno”.

A esta iniciativa se sumó el diputado Mauro González (RN), quien afirmó que “es fundamental terminar con esto, porque trae un perjuicio grave en materia de seguridad, en materia de recreación, de tiempo para la familia, y también afecta el descanso de las personas en nuestra región”.

“Es fundamental hacer y sumarse a lo que logró Aysén y Magallanes, y como Macrozona Sur tomar decisiones respecto a lo que queremos. Por eso, ya hemos solicitado y tenemos audiencia pronto con la ministra de Energía, Ximena Rincón, quien está al tanto de esta petición formal que hemos hecho”, complementó.

Junto con ello, se considera el desarrollo de un análisis técnico en la región, con el objetivo de evaluar el impacto que tendría mantener el horario de verano durante todo el año.