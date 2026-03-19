Presidente Kast y fallecimiento de carabinero baleado: “Se muere una parte de Chile”

“Seguiremos trabajando para apoyar y proteger a nuestros Carabineros, y buscaremos incansablemente a los responsables para que este crimen no quede en impunidad”, indicó Kast.

AGENCIA UNO

El presidente José Antonio Kast se refirió a la muerte del sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla, quien permanecía internado tras ser baleado en la cabeza en Puerto Varas, el pasado 11 de marzo.

A través de sus redes sociales, el mandatario expresó que “lamento profundamente el fallecimiento del Sargento Javier Figueroa Manquemilla, quien no pudo sobrevivir al cobarde ataque del que fue víctima hace una semana”.

“Cada vez que muere un Carabinero, se muere una parte de Chile. Seguiremos trabajando para apoyar y proteger a nuestros Carabineros, y buscaremos incansablemente a los responsables para que este crimen no quede en impunidad”, indicó Kast.

La muerte del uniformado fue corroborada por el general de Zona Los Lagos de Carabineros, Jorge Valdivia, quien declaró que “cada vez que parte uno de los nuestros, sobre todo en cumplimiento de su juramento, tocan la fibra más íntima de la institución”.

“También vamos a vivir nuestro duelo, pero el día de mañana no tengan duda que las lágrimas se transformarán en fuerza, la rabia se transformará en compromiso. Desde el general director hasta el último carabinero seguiremos con más fuerza y con más ahínco trabajando para que este país sea un lugar más seguro”,