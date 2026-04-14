Chile más caro: familias cambian hábitos para enfrentar fuerte aumento en alimentos

El alza sostenida en los precios de los alimentos sigue golpeando el presupuesto de los hogares en Chile, en medio de presiones inflacionarias y un complejo escenario internacional.

AGENCIA UNO.

En Chile, un reciente sondeo de la plataforma Cheaf evidenció un fuerte aumento en el precio de los alimentos. De acuerdo con el estudio, un 88% de los encuestados afirma que ha incrementado su gasto en comida en las últimas semanas. Dentro de este grupo, un 53% estima que el alza se sitúa entre un 16% y un 30% respecto de su gasto habitual.

La medición, realizada a cerca de 1.500 personas, también refleja un alto nivel de inquietud, ya que más del 90% declara estar preocupado o muy preocupado por esta situación.

En ese contexto, entre los productos que más han subido destacan los huevos (45%), las carnes y embutidos (23%), y las frutas y verduras (12%).

Este escenario se explica, en parte, por el aumento en los costos de insumos clave como combustibles y energía, además del impacto de factores internacionales que han presionado la inflación y encarecido la canasta básica, la que ya supera los $91.000.

Ante este panorama, los hogares han comenzado a ajustar sus hábitos de consumo. Buscar ofertas y descuentos aparece como la principal estrategia (31%), seguido del rescate de alimentos (27%), la compra de marcas más económicas (16%) y la reducción del consumo de ciertos productos, como la carne (15%).

En paralelo, desde el mundo del retail han surgido iniciativas para mitigar el impacto en el presupuesto familiar. En esa línea, desde SMU, controlador de Unimarc, dijeron que EL DÍNAMO que actualmente mantienen activa una campaña de precios rebajados: “En Unimarc extendimos hasta el 12 de mayo la campaña ‘A luca y a mil’, donde contamos con más de 2.000 productos esenciales a $1.000, $2.000, $3.000, para que nuestros clientes puedan acceder a buenos precios y productos todos los días. De esa forma, podrán encontrar una oportunidad de ahorro en cada una de sus compras”.

Una estrategia similar impulsa el supermercado online PedidosYa, que a través de su división de mercado anunció medidas para contener los precios en productos básicos. “El supermercado online PedidosYa Market anunció que durante los próximos 2 meses mantendrá fijos los precios de 40 productos esenciales en todos sus locales presentes en la plataforma a nivel nacional, con el objetivo de contribuir al presupuesto de los hogares chilenos”, señalaron a EL DÍNAMO.

“Los productos fueron seleccionados bajo dos criterios: los más elegidos por los usuarios dentro de la plataforma y aquellos que forman parte de la canasta básica nacional. Entre las categorías incluidas están pastas, arroz, legumbres, lácteos, aceites, harinas, conservas, azúcar, sal, café, té, avena, papel higiénico, detergentes, cloro y productos de higiene personal, entre otros. La iniciativa se implementa en los 28 locales que PedidosYa Market opera entre Iquique y Puerto Montt”, dijeron.