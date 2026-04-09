Supermercados congelarán precios de productos claves: el salvavidas frente a la inflación

Walmart congelará el precio de más de 2.000 productos por tres meses, mientras Tottus hará lo propio con una canasta básica, en un contexto donde el 78% de los hogares ya ajusta su presupuesto.

En Renca, los vecinos están entusiasmados tras el anuncio realizado en el Hipermercado Líder de Avenida Miraflores: una de las principales cadenas del país congelará el precio de 2.000 productos de alimentación y de primera necesidad. La medida llega justo cuando la inflación se siente con fuerza en los bolsillos.

El aumento de las bencinas elevó el IPC a 12 meses a 2,8%, y el mayor impacto se espera en los resultados de abril, cuando se espera que el índice absorba todo el alza de los combustibles.

En ese contexto, esta mañana se conocieron nuevos datos sobre la necesidad de ahorro en Chile. Una medición de Ipsos reveló que el 78% de las familias ya está pensando en ajustar su presupuesto frente a un aumento de precios. Entre las principales estrategias destacan comprar marcas o productos más económicos (49%), disminuir gastos en entretención (46%) y reducir salidas a restaurantes y cafeterías (46%).

Alejandro König, vicepresidente comercial de Walmart Chile, señaló a EL DÍNAMO que este tipo de campañas permite que muchas personas accedan nuevamente a productos que habían quedado fuera de su compra habitual debido a la inflación. “Las personas tienen un presupuesto y deben ajustarse”, afirmó.

El ejecutivo agregó que la campaña incluye tanto marcas propias como de terceros. Las primeras -detalló- pueden ser hasta un 15% más baratas, manteniendo estándares de calidad.

¿Cómo funciona el sistema?

En el caso de la cadena de origen estadounidense, los precios congelados se aplicarán en todos sus formatos de supermercados y también en el canal digital. La medida rige desde el 9 de abril y se extenderá por tres meses en todo el país, desde Putre hasta Puerto Toro.

La canasta incluye una amplia variedad de marcas y categorías, con productos de consumo diario como pollo, huevos y carne, así como otros relevantes para el gasto del hogar: papel higiénico, detergentes, pañales, alimento para mascotas y artículos para bebés. También se incorporan bienes clave para la temporada invernal, como pellets para calefacción y frazadas.

Esta es la cuarta vez que la cadena implementa una política de congelamiento de precios: lo hizo en 2020, durante la pandemia; en 2022, para enfrentar sus efectos económicos; y en 2023, en medio de la inflación global.

Otras cadenas se suman

Esta semana también se conoció que otra cadena optó por asegurar los precios de productos misceláneos. Se trata de Tottus, firma controlada por el grupo Falabella.

Durante abril y mayo, el retailer mantendrá el precio de más de 70 productos esenciales, con el objetivo de aliviar el gasto de los hogares en el actual contexto económico.

La iniciativa se focaliza en productos de primera necesidad como arroz, pan, fideos, carne molida, leche, yogurt, huevos, aceite y alimento para mascotas, entre otros, asegurando su disponibilidad a precios estables. Además, la compañía mantendrá sin cambios el costo de los despachos realizados a través de tottus.cl y su aplicación durante el mismo periodo, buscando generar un alivio concreto en la compra mensual de las familias.

“Estamos impulsando distintas acciones para que esta iniciativa se traduzca en un impacto real en el presupuesto de nuestros clientes. Sabemos que estos productos son parte esencial de su compra habitual. De hecho, cerca del 80% adquiere al menos uno de ellos, por lo que buscamos acompañarlos con medidas que tengan un efecto concreto”, señaló el gerente comercial de Tottus, Sebastián Quijada.