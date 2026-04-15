Ministras de Educación y Ciencia lideran inicio del año académico en INACAP enfatizando en el rol de los técnicos en el desarrollo de Chile

Junto a autoridades de la CPC, FACH y ministerio de economía, destacaron la importancia de impulsar la innovación, la tecnología y la digitalización en la formación de los estudiantes.

Hoy, como país, enfrentamos desafíos clave en materia de tecnología, innovación y productividad, donde la educación superior técnico-profesional cumple un rol fundamental en la generación de más movilidad social, desarrollo económico, descentralización productiva y formación de personas capaces de adaptarse a las necesidades de las distintas industrias. Una realidad que se refleja en el aumento de la matrícula de pregrado en carreras técnico-profesionales en Chile, que en 2025 alcanzó el 45% del total, concentrado en IP y CFT, y también en el crecimiento de la matrícula de mayores de 50 años.

En este contexto y en un escenario que proyectó la vida de una persona en Chile en 2060, se dio inicio al año académico en INACAP, en una instancia que reunió a las principales autoridades del mundo público, empresarial y académico, encabezado por el presidente del Consejo Directivo de INACAP, Manuel Olivares, quién destacó el aniversario número 60 de la Institución y la importancia de la formación integral; la ministra de Educación, María Paz Arzola; la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao; el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, además de Susana Jiménez, presidenta de la CPC y Rosario Navarro, presidenta de la Sofofa.

En la ceremonia, la ministra de Educación, María Paz Arzola sostuvo que “INACAP es una institución consolidada y que impacta, a jóvenes adultos y sus familias, en todos los rincones del país. Destaco el proyecto educativo de la Institución, su sello, su modo de ser y de hacer. Uno que se caracteriza por una formación práctica y pertinente y que está muy conectada con el país y el mundo del trabajo”.

“La clave está en la capacidad de adaptarnos y anticiparnos a un futuro que ya estamos viviendo. Es justamente ahí donde la identidad innovadora y tecnológica que proyectamos desde INACAP enriquece la formación de miles de estudiantes y la oferta pertinente a las necesidades de los sectores productivos y de servicio. En este sentido, nuestras Sedes no son solo un lugar donde vienen a adquirir herramientas para el trabajo, sino que son espacios donde invitamos a los estudiantes a desarrollar el pensamiento crítico, tener una posición frente a las cosas que ocurren, de tal manera que puedan construir la sociedad y el país que queremos”, fueron parte de las palabras de inicio del rector de INACAP, Lucas Palacios.

Sobre la importancia de impulsar la innovación, la tecnología y la digitalización en Chile, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, destacó la importancia de la educación realzando la formación Técnico-Profesional, “el desafío de Chile es formar talento que conecte educación, industria e innovación. La educación del futuro combina formación técnica, práctica y aprendizaje continuo, ahí se juega nuestra productividad y nuestro desarrollo”.

Considerando que, para generar un real impacto en el desarrollo económico y productivo a través de la educación TP, es fundamental la vinculación con el mundo productivo. En este sentido, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez resaltó que “estamos viviendo un tiempo de desafíos relevantes, pero también de oportunidades que no podemos dejar pasar. Chile enfrenta una tensión evidente en materia de empleo. En ese contexto, la educación TP tiene un rol especialmente relevante. Su capacidad de vincular formación con el mundo productivo y el empleo es una de las principales fortalezas. Pero ese potencial solo se despliega plenamente cuando existe una articulación efectiva con el mundo productivo. Instituciones como INACAP son justamente un buen ejemplo de ello”.

Finalmente, y con el objetivo de contribuir al desarrollo formativo del sector aeronáutico, el hito estuvo marcado por la entrega de un avión T-35 Pillán a INACAP por parte de la Fuerza Aérea de Chile, convirtiéndose en la primera institución de educación superior del país en contar con una aeronave real para lo que tradicionalmente INACAP llama el “Aprender Haciendo”.