Slow living: Dormir ya no es para débiles

Del agobio de la “hustle culture” al refugio de los nuevos micromundos. Mientras la Generación X fue educada en el sacrificio perpetuo, los más jóvenes hoy abrazan el lujo de ir lento. Una radiografía sobre el fin de la sintonía masiva y el algoritmo.

Hubo un tiempo -un pasado reciente para los que ya peinamos canas- en el que el mundo se movía por sintonía colectiva. Si un comercial de televisión lanzaba un eslogan pegajoso o un personaje decía una frase ingeniosa en TV, al día siguiente todos la incorporábamos en nuestro vocabulario. Era la cultura del consenso, donde todos mirábamos lo mismo, hablábamos de lo mismo y compartíamos los mismos códigos porque no había muchos lugares donde mirar.

Para nosotros, los Generación X, “estar” era el todo. Si no estabas en sintonía, no existías. Éramos una sola ola, una sola radio, un solo meme (analógico) que duraba meses.

Pero esa era terminó. Y no la mató el desinterés, sino el algoritmo. Hoy, el ecosistema digital ha fragmentado la realidad en miles de micromundos. Ya no vemos lo mismo al mismo tiempo. Mientras tú crees que todo el mundo está hablando de política, tu sobrino está sumergido en un nicho de TikTok sobre restauración de muebles del siglo XVIII con música lo-fi.

Atravesamos el fin de la cultura compartida, y lo más irónico es que, en esta huida de la pantalla, las nuevas generaciones están encontrando refugio en las costumbres de sus abuelos.

Tejer es la nueva Rave

Hoy somos testigos de una dicotomía rarísima. Por una parte, la Gen Z padece la saturación digital y el burnout silencioso de estar hiperconectados; pero, por otra, rechaza esa inmediatez abrazando y promoviendo el lujo de ir lento. De pronto, actividades que antes asociábamos exclusivamente a los Boomers -tejer, la jardinería, la cerámica o el bordado- se han convertido en el máximo símbolo de estatus y rebeldía.

Es la respuesta a la anti-productividad tóxica. Para la Generación X, el descanso era un pecado culposo; fuimos criados bajo el implacable mantra del “No Pain, No Gain”, donde el sacrificio era la única moneda de cambio aceptable y frases como “dormir es para débiles” se llevaban como medallas de honor. En cambio, para los Centennials, el descanso es un acto de resistencia.

Después de años de esa hustle culture -esa urgencia maníaca por intentar monetizar hasta el aire que respiramos-, los jóvenes están redescubriendo el placer de hacer algo solo porque sí. Buscan algo tangible; algo que, a diferencia de un post en Instagram, no se desvanezca con el próximo scroll.

Los micromundos

Lo curioso es que, aunque rechazan la masa, buscan la comunidad. Pero ya no es la comunidad de todos, sino la de algunos. Estos nuevos códigos culturales son como refugios de identidad:

• De la viralidad al nicho: Ya no basta con una campaña que vean millones; ahora importa qué creador tiene credibilidad en esa aldea de entusiastas de los contenidos.

• El silencio es el nuevo ruido: Mientras nosotros gritábamos para ser vistos y sentíamos que el éxito era estar en el centro del evento social con la música a todo chancho, hoy ellos se retiran en silencio para ser encontrados en un lugar que los acoja bajo sus propios términos orgánicos.

Una convivencia bizarra

Estamos en un punto donde el “estar” ha mutado. Para un Gen X, estar solo tejiendo en un café era sinónimo de no tener vida. Para un Centennial, es recuperar el control.

Esta mezcla de hábitos -tecnología de punta para navegar y pasatiempos del siglo XIX para sobrevivir- genera una fricción fascinante.

Al final, parece que la gran lección de esta era fragmentada es que la cultura ya no se mueve en una sola dirección. Mientras que nosotros seguimos buscando la gran radio que nos una a todos, los más jóvenes están ocupados cuidando suculentas o aprendiendo a hacer puntos cruzados, recordándonos que, a veces, la conexión más real es la que ocurre cuando soltamos el teléfono y dejamos que el tiempo pase, simplemente, a su ritmo.

Quizás el futuro no era un metaverso de neón, sino una tarde de domingo con olor a lana y tierra húmeda. Quién lo hubiera dicho.