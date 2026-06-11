“Nuevo revés para deudores CAE”: Tesorería destaca que Justicia ratifica legalidad de embargos

Desde Tesorería recalcaron que este triunfo judicial se suma a recientes fallos de la Corte de Apelaciones de Arica y a los más de 450 recursos de protección que la Corte Suprema ha declarado inadmisibles en esta materia a la fecha.

La Tesorería General de la República destaca la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que rechazó una serie de recursos de amparo de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), lo que ratifica la legalidad de las acciones realizadas para el cobro de estos recursos, como los embargos a cuentas bancarias.

En los recursos presentados ante el tribunal de alzada, los deudores acusaban a Tesorería de actuar “de firma ilegal al utilizar el procedimiento ejecutivo del Código Tributario para emitir requerimientos de pago y dictar órdenes de embargo”, argumentando que el CAE posee una naturaleza civil y no tributaria.

Sin embargo, los ministros de la Quinta Sala determinaron que no existe arbitrariedad en el actuar del organismo fiscal. El tribunal argumentó que, una vez que el deudor incumple y se hace efectiva la garantía estatal, “TGR está mandatada a perseguir la recuperación de los dineros públicos mediante el proceso de cobro regulado en el Código Tributario”.

Desde Tesorería recalcaron que este triunfo judicial se suma a recientes fallos de la Corte de Apelaciones de Arica y a los más de 450 recursos de protección que la Corte Suprema ha declarado inadmisibles en esta materia a la fecha.

“La justicia ha ratificado sostenidamente que el recurso de protección no es la vía idónea para debatir la naturaleza jurídica de esta acreencia ni para cuestionar el procedimiento y tribunal competente para su cobro”, puntualizó la institución en una declaración pública.