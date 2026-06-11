Michelle Bachelet defiende su candidatura ONU: “Si me vetan por creer en la democracia, me sentiré honrada”

La expresidenta de Chile fue parte de un debate con los otros candidatos en Ginebra.

AGENCIA UNO

La expresidenta Michelle Bachelet fue parte de un debate con los postulantes a la Secretaría General de Naciones Unidas en Ginebra, donde se refirió a la posibilidad que su candidatura sea vetada.

La otrora jefa de Estado estuvo en Suiza para debatir con Rebeca Grynspan (Costa Rica), María Fernanda Espinosa (Ecuador) y Macky Sall (Senegal), donde abogó por una reforma a la ONU “para hacerla más ágil y eficiente”.

Luego del encuentro, fue entrevistada por UN Watch, ONG que supervisa la labor de ONU y que respete su propia Carta en sus actuaciones, donde se le consultó sobre la postura de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, los que tienen poder de veto.

“No debería decir esto, pero lo voy a decir porque realmente lo creo”, precisó Michelle Bachelet.

Al respecto, la expresidenta de Chile recalcó que “si alguien me veta porque creo en la democracia, porque creo en el multilateralismo, porque creo en los derechos de las mujeres, porque creo en los derechos humanos, me sentiré honrada”.

Los países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad son China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos.