Día de la Inmunología: las vacunas salvaron 154 millones de vidas en los últimos 50 años

El Día Internacional de la Inmunología se instauró en 2005 por parte de la Federación Europea de Sociedades de Inmunología (EFIS) y desde 2007 se extendió a nivel global con el respaldo de la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología (IUIS).

En cinco décadas, la inmunización evitó la muerte de 154 millones de personas, a razón de seis vidas por minuto, según un estudio publicado en The Lancet y liderado por la OMS. De ese total, 101 millones fueron bebés menores de un año. Por cada persona cuya vida se salvó, se ganaron en promedio 66 años de plena salud.

Ante esto, se instauró el Día Internacional de la Inmunología coincide con el Nobel de Medicina 2025, el 29 de abril, otorgado al descubrimiento del mecanismo que impide que el sistema inmune ataque al propio organismo.

Chile no es ajeno a los avances en esta disciplina: el Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia (IMII) obtuvo en 2025 la aprobación de una agencia regulatoria europea para iniciar una fase 2 de su candidato vacunal contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS), el primero desarrollado íntegramente en Chile que llega a esa etapa. El centro trabaja, además, en inmunoterapia contra el melanoma, con ensayos clínicos en curso en pacientes con enfermedad avanzada, además de importantes avances en mecanismos inmunológicos en enfermedades infecciones e inflamatorias.

La vacuna del sarampión explica el 60% de ese total. La de la poliomielitis permitió que más de 20 millones de personas puedan caminar hoy. Ambas enfermedades figuraban entre las principales causas de muerte y discapacidad infantil hasta mediados del siglo XX.

El Día Internacional de la Inmunología se instauró en 2005 por parte de la Federación Europea de Sociedades de Inmunología (EFIS) y desde 2007 se extendió a nivel global con el respaldo de la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología (IUIS). La fecha coincide con la Semana Mundial de la Inmunización, que la OMS impulsa entre el 25 de abril y el 2 de mayo, y llega un año después del Premio Nobel de Medicina 2025, otorgado por el descubrimiento de las células que regulan el equilibrio del sistema inmune.