Nuevas vacunas contra influenza generan buenas respuestas y tolerancia en adultos chilenos

Dos vacunas contra la influenza demostraron inducir respuestas inmunes robustas y complementarias en adultos chilenos, con aumentos significativos de anticuerpos, alta protección frente a variantes circulantes y activación de células del sistema inmune, todo con perfiles de seguridad favorables y sin eventos adversos graves.

Así lo evidenció un ensayo clínico fase 3 liderado por investigadores del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia (IMII).

El estudio, publicado en Nature Communications, evaluó a 263 voluntarios sanos de entre 18 y 65 años que recibieron una dosis de Sinovac-QIV o Vaxigrip-Tetra, dos vacunas cuadrivalentes utilizadas en campañas estacionales. Los resultados aportan evidencia local sobre su efectividad y tolerabilidad y refuerzan la vacunación anual como principal herramienta preventiva frente a una infección que cada año causa millones de contagios y cientos de miles de muertes en el mundo.

La investigación fue dirigida por el inmunólogo Alexis Kalergis, director del IMII, quien destacó que los hallazgos permiten comprender de forma más integral la protección vacunal.

“Esa combinación es clave, porque la protección frente a la influenza no depende de un solo mecanismo. El hecho de que estas vacunas tetravalentes induzcan simultáneamente una fuerte respuesta de anticuerpos y de células T proporciona información valiosa para optimizar las estrategias de vacunación”, señaló el académico de la Pontificia Universidad Católica.

Según la Organización Mundial de la Salud, la influenza provoca cerca de mil millones de casos al año, entre tres y cinco millones graves y hasta 650 mil muertes respiratorias. En ese contexto, la vacunación anual es considerada la medida más efectiva para reducir complicaciones, hospitalizaciones y fallecimientos.

Cobertura frente a cuatro variantes del virus

Las vacunas cuadrivalentes están diseñadas para proteger contra cuatro variantes del virus (dos tipo A y dos tipo B), ampliando la cobertura respecto de formulaciones previas. En el ensayo, ambas mostraron aumentos marcados en anticuerpos a los 28 días. Sinovac-QIV registró alzas de hasta diez veces frente a algunas cepas, mientras que Vaxigrip-Tetra alcanzó incrementos de magnitud comparable.

Ambas formulaciones lograron 100% de seroprotección frente a los linajes B y altos niveles frente a influenza A. Sinovac-QIV presentó una mayor seroprotección frente a la cepa A/H1N1, diferencia considerada relevante desde el punto de vista inmunológico.

Los resultados indican que la mayoría de los participantes alcanzó niveles protectores de anticuerpos, reduciendo el riesgo de enfermedad sintomática o grave. Para el equipo del IMII, esto también respalda la vacunación anual, que fortalece la memoria inmunológica generada por exposiciones previas.

“La vacuna actúa sobre un sistema que ya ha aprendido del virus. El refuerzo anual consolida esa memoria y mejora la capacidad de respuesta. En conjunto, los datos confirman que ambas vacunas estimulan eficazmente el sistema inmune en adultos vacunados”, explicó eKalergis.