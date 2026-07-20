Luces y sombras en la irrupción de la inteligencia artificial para el desarrollo de nuevos fármacos

El uso de la IA ha reducido los costos y plazos preclínicos, pero hay quienes cuestionan que tenga un impacto significativo en los pacientes.

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La incorporación de la inteligencia artificial no solo está cambiando la metodología en la investigación farmacéutica en sus primeras etapas, sino que también está acelerando el desarrollo de los nuevos fármacos.

Así lo reveló una encuesta realizada a 80 líderes y expertos del sector biofarmacéutico citada por el medio Axios, según la cual el uso de la IA ha reducido hasta en un 70% los costos y plazos preclínicos de los creadores de medicamentos.

De acuerdo con lo proyectado, se estima que, gracias al uso de la IA, dentro de cinco años se generarán más tratamientos experimentales mediante herramientas de secuenciación y modelos informáticos.

En esa línea, los desarrolladores están apostando a agilizar a través de la IA la investigación y el avance de los fármacos en las etapas previas a las pruebas en las personas.

Sin embargo, los mismos expertos consultados en el referido sondeo dejaron en claro que en los denominados “laboratorios húmedos” los científicos seguirán evaluando la seguridad y la eficacia de los compuestos.

Cuestionamientos al desarrollo de fármacos con IA

Si bien las proyecciones respecto del desarrollo de nuevos fármacos gracias a la inteligencia artificial son mayoritariamente auspiciosas, no faltan quienes cuestionan su capacidad para tener un impacto significativo en los pacientes.

De hecho, apuntan el hecho concreto de que hasta el momento la IA aún no ha descubierto ningún fármaco que haya obtenido la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

Otra de las preocupaciones apunta al temor de que la ingeniería y la optimización no tengan suficientemente en cuenta las respuestas humanas y las diferencias entre los individuos antes de que los compuestos lleguen a los ensayos clínicos.

Al respecto, el citado medio apuntó que los escépticos afirman que la tasa de fracaso de los nuevos fármacos podría mantenerse en torno al 90%.