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El boom de las proteínas: la desconocida regla que define cuánto deberías comer

El consumo de proteínas se ha convertido en una tendencia cada vez más presente en la alimentación y el ejercicio, pero aumentar su ingesta no significa necesariamente que sea mejor.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

El consumo de proteínas ha ganado protagonismo en la alimentación, especialmente entre quienes buscan mantener su musculatura, aumentar la saciedad o acompañar procesos de reducción de grasa. Sin embargo, la cantidad necesaria no es igual para todas las personas y depende, entre otros factores, del peso corporal y del objetivo nutricional.

De acuerdo con Lilian Contreras, nutricionista de Clínica Ciudad del Mar, en adultos sanos el requerimiento diario puede situarse entre 0,9 y 1,2 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Esta cantidad puede incrementarse en determinados escenarios, como las dietas hipocalóricas o los planes destinados a favorecer el desarrollo de masa muscular.

“Lo más importante es cubrir los requerimientos individuales de proteína. En una persona sana, estos van aproximadamente entre 0,9 y 1,2 g de proteína por kilo de peso al día, pudiendo aumentar sobre 1,5 g/kg en dietas hipocalóricas o cuando buscamos aumentar la masa muscular”, indicó a EL DÍNAMO.

Junto a ello, la especialista explicó que “un consumo adecuado de proteína ayuda a preservar la masa muscular, aumentar la saciedad y son de ayuda en procesos de la pérdida de grasa. Lo ideal es distribuirla durante el día y priorizar alimentos de buena calidad como huevos, pescados, carnes magras, lácteos, legumbres y derivados de la soya”

“Es importante lograr ese consumo y para distribuirlo correctamente debemos incorporar fuentes de proteína en las distintas comidas del día, incluyendo la primera comida y las comidas cercanas post ejercicio.”, añadió.

Así, más que concentrar toda la proteína en una sola comida, la recomendación apunta a repartir las fuentes proteicas durante la jornada. Esto permite incorporarlas desde la primera comida del día y también en las preparaciones cercanas al momento de realizar actividad física.

Además, y de acuerdo a la profesional no es necesario obtener este nutriente exclusivamente de productos de origen animal. “Huevos, pescados, carnes magras y lácteos son algunas alternativas, pero también existen opciones vegetales como las legumbres y los alimentos derivados de la soya, que pueden formar parte de una alimentación equilibrada”, cerró.

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