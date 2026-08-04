VIDEO – El hombre detrás de Plim Plim: quién es el creador del fenómeno infantil que conquista YouTube Kids

Con millones de suscriptores, miles de millones de reproducciones y una propuesta basada en educación y valores, Plim Plim se posiciona como una de las franquicias infantiles más exitosas del mundo.

Detrás de uno de los fenómenos infantiles más exitosos de la actualidad se encuentra el productor argentino Guillermo “Tita” Pino, creador de Plim Plim, la franquicia educativa que se ha convertido en una de las propuestas más vistas dentro del universo de animación infantil.

El personaje llegará nuevamente a Chile para celebrar el Mes del Niño con un espectáculo familiar que se realizará el próximo 15 de agosto en el Teatro Ceina.

Plim Plim alcanzó recientemente el primer lugar mundial en la categoría Kids Entertainment & Animation del ranking Tubular, plataforma especializada en medir el rendimiento de contenidos digitales.

Este resultado posicionó a la marca por sobre reconocidos competidores internacionales como Cocomelon y D Billions, gracias al alto nivel de interacción y tiempo de reproducción que generan sus contenidos.

El éxito de la franquicia también se refleja en Chile, donde su canal suma 1,6 millones de suscriptores y acumula cientos de millones de reproducciones.

Además, la marca mantiene una fuerte presencia en plataformas musicales, con millones de reproducciones mensuales en Spotify y una alta demanda de sus contenidos en comparación con otros programas infantiles.

El creador explicó que el objetivo de Plim Plim va más allá del entretenimiento y busca entregar herramientas positivas a los niños. “Siempre concebimos a Plim Plim como un producto sano diseñado para cuidar a los niños; nuestra meta final es dejar una semillita de luz en sus cabecitas y acompañar a los padres en la promoción de valores y hábitos positivos. El éxito real se cumple cuando logramos generar esa conexión con amor”, afirmó.

El espectáculo “Plim Plim, Energía Musical” reunirá al protagonista junto a sus amigos Nesho, Hoggie, Bam, Aquarella y Mei Li en un show interactivo con canciones conocidas por las familias.

Las funciones se realizarán el 15 de agosto a las 15:00 y 17:00 horas en el Teatro Ceina, ubicado en Santiago, con entradas disponibles desde $12.000 hasta $34.500 a través de PuntoTicket.