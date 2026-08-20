Lo que ocurre en redes sociales no necesariamente queda en redes. En Chile, cada vez más trabajadores reconoce que piensa dos veces antes de compartir una opinión, fotografía o comentario en internet, ante la posibilidad de que aquello termine repercutiendo en su vida profesional.
Así lo revela un estudio de Laborum, según el cual el 64% de los trabajadores chilenos declara restringir o evaluar lo que publica por temor a enfrentar algún efecto negativo en su carrera. Con este porcentaje, Chile supera a los otros países incluidos en la medición, ya que Ecuador, Panamá y Perú alcanzaron un 63%, mientras Argentina llegó al 57%.
Estudio revela que trabajadores chilenos temen que sus redes sociales perjudiquen sus empleos
De acuerdo al estudio, la preocupación también estaría vinculada a experiencias concretas. El 50% de los consultados afirma que ha vivido personalmente o ha conocido algún caso en que una publicación terminó generando problemas en el ámbito laboral. Dentro de esas situaciones, la consecuencia más frecuente fue un deterioro de la reputación profesional (52%), seguida por el despido (35%) y la pérdida de oportunidades para ascender (32%). “El 50% afirma haber experimentado o presenciado un caso en que una publicación personal tuvo consecuencias negativas en el trabajo”, señala la investigación.
La huella digital también puede comenzar a jugar un papel incluso antes de conseguir un empleo, ya que el 22% de los especialistas en Recursos Humanos encuestados reconoce que observa las redes sociales de quienes postulan a un cargo. Además, un 64% considera que determinados contenidos difundidos por un trabajador pueden tener algún tipo de efecto en su posición dentro de la empresa.
Pese a esta realidad, existe una diferencia entre la preocupación de los trabajadores y las reglas que tienen las compañías. El 86% asegura que su organización no dispone de normas particulares para regular las redes personales. Aun así, el 19% de los especialistas consultados reconoce que sus empresas monitorean las cuentas de sus trabajadores, cifra que aumentó ocho puntos respecto del año pasado.
El estudio Redes Sociales y Empleo consideró a 3.503 trabajadores y profesionales de Recursos Humanos de cinco países.