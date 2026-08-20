El 50% de los consultados afirma que ha vivido personalmente o ha conocido algún caso en que una publicación terminó generando problemas en el ámbito laboral.

Lo que ocurre en redes sociales no necesariamente queda en redes. En Chile, cada vez más trabajadores reconoce que piensa dos veces antes de compartir una opinión, fotografía o comentario en internet, ante la posibilidad de que aquello termine repercutiendo en su vida profesional.

Así lo revela un estudio de Laborum, según el cual el 64% de los trabajadores chilenos declara restringir o evaluar lo que publica por temor a enfrentar algún efecto negativo en su carrera. Con este porcentaje, Chile supera a los otros países incluidos en la medición, ya que Ecuador, Panamá y Perú alcanzaron un 63%, mientras Argentina llegó al 57%.

Estudio revela que trabajadores chilenos temen que sus redes sociales perjudiquen sus empleos

De acuerdo al estudio, la preocupación también estaría vinculada a experiencias concretas. El 50% de los consultados afirma que ha vivido personalmente o ha conocido algún caso en que una publicación terminó generando problemas en el ámbito laboral. Dentro de esas situaciones, la consecuencia más frecuente fue un deterioro de la reputación profesional (52%), seguida por el despido (35%) y la pérdida de oportunidades para ascender (32%). “El 50% afirma haber experimentado o presenciado un caso en que una publicación personal tuvo consecuencias negativas en el trabajo”, señala la investigación.

La huella digital también puede comenzar a jugar un papel incluso antes de conseguir un empleo, ya que el 22% de los especialistas en Recursos Humanos encuestados reconoce que observa las redes sociales de quienes postulan a un cargo. Además, un 64% considera que determinados contenidos difundidos por un trabajador pueden tener algún tipo de efecto en su posición dentro de la empresa.

Pese a esta realidad, existe una diferencia entre la preocupación de los trabajadores y las reglas que tienen las compañías. El 86% asegura que su organización no dispone de normas particulares para regular las redes personales. Aun así, el 19% de los especialistas consultados reconoce que sus empresas monitorean las cuentas de sus trabajadores, cifra que aumentó ocho puntos respecto del año pasado.

El estudio Redes Sociales y Empleo consideró a 3.503 trabajadores y profesionales de Recursos Humanos de cinco países.