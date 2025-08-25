Festejos con deuda: revelan en qué gastarán el aguinaldo los trabajadores durante las Fiestas Patrias

Un estudio reciente de Laborum indica que menos de la mitad de los empleados obtendrá este bono en 2025.

A pocos días del inicio de las celebraciones de Fiestas Patrias, está presente la expectativa por el pago aguinaldo, un beneficio económico que muchos trabajadores esperan recibir.

Según la investigación, el 41% de los trabajadores planea utilizar el aguinaldo para ponerse al día con sus deudas.

Un 31% lo destinará a la compra de mercadería, mientras que el 20% lo usará para celebrar las Fiestas Patrias y solo un 6% tiene pensado organizar un asado.

Al comparar estas cifras con las del año anterior, se observa un aumento de 7% en quienes usarán el bono para pagar cuentas, y una caída de 4% entre quienes lo destinarán a festejos del 18 de septiembre.

Consultados sobre si sus empleadores ya han anunciado la entrega del aguinaldo, solo el 18% de los trabajadores afirma haber recibido esa información. En contraste, el 82% señala no haber sido notificado por sus empresas.

Además, un 49% dice que en su lugar de trabajo este bono se entrega habitualmente, mientras que un 51% asegura que no es una práctica común.

Respecto al formato del aguinaldo, el 47% indica que sus empresas suelen entregarlo mediante depósito en cuenta bancaria. Un 14% lo recibe en efectivo, un 8% a través de gift cards, y el 31% menciona otras modalidades, como cajas de mercadería.

Cuando se trata de preferencias, los trabajadores tienen claro qué opción eligen ya que el 65% prefiere recibir el aguinaldo como depósito, un 30% opta por el efectivo, y solo un 3% se inclina por las gift cards u otras alternativas.