“No se puede confiar en Mark Zuckerberg con los niños”: exdirector de Meta prestó testimonio en el juicio contra la empresa

El proceso legal podría llevar a Meta a tener que desembolsar una indemnización conjunta por más de 1,4 billones de dólares.

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El exdirector de ingeniería de Meta, Arturo Bejar, aseguró que la empresa que fundó Mark Zuckerberg relegó la seguridad de los niños y adolescentes en pro del crecimiento de la compañía y el incremento de las ganancias.

El testimonio del ingeniero se produjo en el segundo día del juicio federal que se lleva a cabo en Estados Unidos, luego de que California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey presentaran una demanda contra Meta, acusándola de diseñar Facebook e Instagram para atraer a menores, ocultar riesgos para su salud mental y recolectar sus datos sin consentimiento parental.

De acuerdo con la presentación de los fiscales, el proceso legal, que podría llevar a Meta a tener que desembolsar una indemnización conjunta por más de 1,4 billones de dólares, busca que la empresa implemente cambios inmediatos en las plataformas.

Arturo Bejar se transformó en el primer testigo convocado por la parte acusadora en el juicio contra Meta, oportunidad en la que ubicó a Mark Zuckerberg en el centro de las decisiones sobre diseño y protección de usuarios jóvenes.

“Si Mark convierte algo en prioridad, las montañas se mueven en meses“, dijo, al precisar que la cultura interna de la empresa solo generaba cambios relevantes si Zuckerberg le daba prioridad.

De igual manera, el exdirector de la empresa testificó que “la seguridad era algo secundario” y negó los dichos del CEO de Meta respecto de que se investigaba constantemente para mejorar los productos.

“Es completamente falso, todo. No se puede confiar en Mark Zuckerberg con los niños“, manifestó el ingeniero.

En esa línea, aseveró que, pese a la supuesta política de Meta de exigir que los usuarios deben tener al menos 13 años para abrir una cuenta, en la práctica predomina el enfoque de “no preguntar, no decir” respecto de los niños por debajo de esa edad.

Según Arturo Bejar, aquello responde al hecho de que, para la compañía, “donde están los niños más pequeños es donde estarán los usuarios en el futuro“.