Debottlenecking o cómo destrabar con voluntad 

En el encuentro Energía 2030: Del diagnóstico a la acción, la ministra Ximena Rincón anunció el inicio del trabajo hacia una reforma de la ley eléctrica y describió con lenguaje simple el problema: no nos falta diseño ni energía, nos falta capacidad de conducirla, distribuirla y aprovecharla sin fricción.

Una palabra que rara vez aparece en el debate energético chileno y que, sin embargo, describe lo que el sector requiere hace años. En desarrollo y finanzas de proyectos, el término designa algo específico: no se trata de rediseñar todo el sistema, sino de identificar el punto exacto donde el flujo se estrangula —la turbina más lenta, el ducto más angosto, el proceso que frena todo lo demás— e intervenir ahí, con foco, para que el conjunto vuelva a moverse a su mejor capacidad. No es una metáfora de reforma total, sino la disciplina de reformar lo que efectivamente traba.

En el encuentro Energía 2030: Del diagnóstico a la acción, la ministra Ximena Rincón, usó casi la misma imagen al anunciar el inicio del trabajo hacia una reforma de la ley eléctrica, con el objetivo es impulsar cambios que permitan eliminar cuellos de botella y sumar herramientas de flexibilidad para aprovechar la energía limpia que Chile ya produce, pero no siempre logra mover ni usar donde y cuando se necesita. La ministra describió con lenguaje simple el problema: no nos falta diseño ni energía, nos falta capacidad de conducirla, distribuirla y aprovecharla sin fricción.

Mostró en pocos minutos que el desafío real no es de diagnóstico sino de ejecución, y ahí es donde el concepto de debottlenecking exige algo más que habilidad técnica: exige coraje político. Destrabar un cuello de botella nunca es neutro. Casi siempre hay un actor que se beneficia de que el flujo se mantenga restringido, un incentivo regulatorio mal calibrado que alguien defenderá, un statu quo que resulta cómodo para quienes ya están dentro del sistema y oneroso para quienes intentan entrar.

Reformar la distribución eléctrica —con la promesa de una propuesta antes de fin de año— significa, en la práctica, sentar en la misma mesa a la industria, la academia, los consumidores y el Congreso, y estar dispuesto a que esa mesa genere fricción antes de producir consenso.

Aquí es donde la presentación de la ministra merece leerse en dos capas distintas. Una es la habilidad de traducir un problema técnico en un relato comprensible para una audiencia que no necesariamente domina el detalle normativo. Eso no es menor. El sector energético chileno ha sufrido tanto de reformas mal explicadas como de la ausencia de reformas, y la capacidad de instalar un diagnóstico compartido es, en sí misma, una forma de destrabar: nadie mueve un cuello de botella regulatorio sin antes lograr que todos los actores relevantes acepten donde están los problemas.

Y la ministra expone su método, tiene una secuencia declarada para abordar los temas más sensibles del sector —desde la reforma de distribución hasta la revisión de incentivos o la eventual instalación de medidores inteligentes—: escuchar, conversar, reformar. No anunciar y recién ahí escuchar los reclamos.

Primero escuchar a los actores —industria, academia, consumidores, Congreso—, luego conversar y tensionar las posiciones hasta encontrar un terreno común, y solo entonces reformar. Esa secuencia es, sin proponérselo, la lógica exacta del debottlenecking industrial: antes de intervenir un sistema hay que medirlo y observarlo (escuchar), después modelar dónde está realmente la restricción y contrastarlo con quienes operan el sistema (conversar), y solo al final ejecutar el cambio puntual (reformar). Saltarse cualquiera de esos pasos no acelera el destrabe: lo entorpece, porque genera resistencia donde pudo haber legitimidad.

Ese orden explica, en parte, por qué los cambios que propone la ministra tienden a instalarse con menos fricción de la esperable en un sector tan expuesto a intereses diversos, aun cuando no todos los actores terminen conformes con el resultado. Escuchar y conversar no garantizan consenso ni eliminan el costo político de reformar; lo que hacen es transmitir el cambio de forma más directa y con mayor legitimidad, porque quienes resultan afectados sintieron que fueron parte del diagnóstico antes de recibir la decisión.

Es una lección que el propio Gobierno debiera extraer para el resto de su agenda: los temas complejos no se comunican ni acogen mejor por el simple anuncio con fuerza o más rapidez. Escuchar antes de conversar, conversar antes de reformar, y solo entonces comunicar el cambio como lo que es: el resultado de un proceso. Esa, más que cualquier eslogan, es la fórmula que permite que una reforma incómoda tenga buena acogida incluso entre quienes hubiesen preferido que nada cambiara.

La segunda capa es la que realmente importa y la que todavía está por verse: el coraje de convertir ese diagnóstico compartido en una intervención concreta. Chile no tiene escasez de seminarios sobre los cuellos de botella de su matriz energética; tiene, más bien, una acumulación de diagnósticos correctos que no siempre decantan en destrabes reales.

Ahí radica la apuesta del debottlenecking como lente para leer este momento. No exige una revolución regulatoria ni promete resolver, como la propia ministra reconoció, todos los desafíos de una vez. Exige algo más modesto y a la vez más difícil: la voluntad política de identificar el punto exacto de fricción —la distribución, el almacenamiento, la tramitación— y sostener la decisión de intervenir ahí incluso cuando eso incomoda a quienes se benefician de que el sistema siga igual. La habilidad para presentar el problema con claridad se felicita. El coraje para destrabarlo, con manejo político y no solo con hojas de ruta, es la prueba que viene.