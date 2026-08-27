No es la falta de apoyo de Kast o su cercanía con Lula: el motivo por el que Trump no quiere que Bachelet lidere la ONU

Los sondeos informales han dejado en claro las profundas diferencias que han impedido que aparezca un candidato que concite la unanimidad de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

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El gobierno que encabeza Donald Trump está realizando gestiones para que el próximo secretario general de la ONU esté “sintonizado” con los intereses de Estados Unidos, un requisito que no cumpliría la expresidenta chilena y postulante al cargo, Michelle Bachelet.

Así lo reveló un reporte del diario norteamericano Washington Post, que apuntó a cuál es el verdadero motivo por el que el mandatario estadounidense le negó su apoyo a la exmandataria, lejos del respaldo que le entregaron públicamente los presidentes de México y Brasil, Claudia Sheinbaum y Lula da Silva, respectivamente.

En esa línea, indicó que “la administración Trump, que tiene derecho de veto en el Consejo, está trabajando intensamente para asegurar que el nuevo liderazgo esté en sintonía con sus planes de seguir recortando el presupuesto y la plantilla de la ONU“.

“Más allá de las preocupaciones de larga data sobre la financiación, busca impulsar un cambio fundamental en todo el organismo mundial, en particular en la forma en que aborda los tres pilares de su carta —paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos— y el respeto al derecho internacional”, añadieron las fuentes a las que accedió el medio.

Trump no quiere a Bachelet a la cabeza de la ONU

De acuerdo con lo expuesto por el Washington Post, la administración de Donald Trump no ve con buenos ojos a Michelle Bachelet para el cargo, debido a su aparente proximidad con Beijing.

“Se rumorea que el Reino Unido no ve con buenos ojos a (Rafael) Grossi debido a las tensiones que aún persisten entre Gran Bretaña y Argentina tras la Guerra de las Malvinas de 1982. Estados Unidos ya había manifestado su descontento con Bachelet por su supuesta cercanía con China“, manifestó el investigador principal del American Enterprise Institute, Brett D. Schaefer.

El medio también señaló que los sondeos informales han dejado en claro las profundas diferencias que existen entre los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Un factor que ha impedido que aparezca un candidato que concite la unanimidad.

Según sus fuentes, al igual que ocurre con Washington hacia Bachelet, países como Rusia y Reino Unido no verían con buenos ojos a un aspirante como el argentino Rafael Grossi.