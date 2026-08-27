Todo lo que se sabe del GTA 6: cómo ver el tráiler extendido y las filtraciones que han golpeado al videojuego

Rockstar estrena este jueves un adelanto de 26 minutos, el cual se trata del primer gameplay oficial del videojuego.

La espera está llegando a su fin para los seguidores de GTA 6. Rockstar Games estrena este jueves 27 de agosto un nuevo adelanto del esperado videojuego, bajo el título de Grand Theft Auto VI: An Extended Look.

Esta presentación tendrá una particularidad. La compañía se asoció con Netflix para realizar un estreno anticipado del material. Los suscriptores de la plataforma podrán acceder primero al contenido. Más tarde, Rockstar lo liberará a través de sus canales oficiales para que cualquier persona pueda verlo.

El anuncio llega en un momento de máxima expectativa por el juego. Además, se produce pocos días después de una serie de filtraciones que afectaron al desarrollo del título.

En este marco, Rockstar reconoció el impacto que tuvo ese episodio dentro del equipo y describió la situación como “desgarradora” para los trabajadores.

El nuevo tráiler del GTA 6

El adelanto del GTA VI tendrá una duración estimada de 26 minutos. Por extensión, la compañía desarrolladora apunta a entregar algo más que un tráiler tradicional.

La presentación permitirá conocer con mayor profundidad el mundo del juego, incluyendo escenas de gameplay. Todo el contenido estará compuesto por imágenes capturadas directamente desde PlayStation 5.

En Chile, el estreno estará disponible a partir de las 15:00 horas a través de la plataforma de Netflix.

Quienes no tengan acceso a la plataforma deberán esperar hasta las 21:00 horas. A esa hora, Rockstar publicará el contenido de manera gratuita en su canal oficial de YouTube.

Este nuevo adelanto se da a conocer a menos de tres meses del lanzamiento del videojuego, el cual estará disponible desde el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

La nueva entrega trasladará nuevamente a los jugadores a Vice City y tendrá como protagonistas a Jason y Lucia. Ambos personajes estarán involucrados en una historia criminal ambientada en Leonida, un estado ficticio inspirado en distintas zonas de Estados Unidos.

Rupert Humphries, vicepresidente senior de narrativa de Rockstar, explicó que la compañía diseñó la relación entre ambos personajes tomando como referencia el estilo de una conocida pareja de criminales.

“GTA VI está planteado conscientemente como una narrativa al estilo de Bonnie y Clyde”, señaló esta semana en una entrevista con Dazed.

“Hay una presión sin precedentes sobre la secuela para cumplir con las expectativas. Sin embargo, no sé si cualquier cantidad de presión externa podría compararse con la presión que nosotros mismos nos ponemos como equipo”, sostuvo Rob Nelson, jefe de desarrollo y codirector de estudio de Rockstar North.

Las filtraciones que han afectado el desarrollo del juego

Esta semana, la compañía rompió el silencio tras la masiva filtración de imágenes y videos de GTA VI que comenzaron a circular desde el pasado 18 de agosto en las redes sociales. Este material ha sido publicado por el usuario conocido como CyberLeek, donde incluye escenas de jugabilidad del videojuego, con el protagonista, Jason, realizando distintas actividades en Vice City.

“Decir que la filtración de videos del gameplay de Grand Theft Auto VI ha sido desgarradora para nuestro equipo sería quedarnos cortos, y obviamente no era así como queríamos que vieran el juego después de todo este tiempo”, expusieron por medio de un comunicado.

A lo que agregaron: “Lamentamos mucho que todo haya tomado el tiempo que ha tomado, desde terminar el juego (¡ya falta poco!) hasta compartir más detalles y un gameplay oficial, además de brindar a la comunidad todo lo que desean saber”.

“Ha tomado más tiempo del que queríamos tenerlo listo, pero como con todo lo que hacemos, sabemos que debemos superar sus expectativas y estamos decididos a entregar el nivel que esperan y merecen”, complementaron.

“Aunque es lamentable que la experiencia de juego planificada ahora pueda verse afectada por algunos spoilers, esperamos que todos aguarden un poco más para experimentar el juego por sí mismos el 19 de noviembre”, aseguraron, descartando de plano un nuevo retraso en la entrega.