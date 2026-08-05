Incendio químico en Quilicura: qué produce la empresa Panimex y por qué está en el ojo del huracán

La Seremi de Salud Metropolitana decretó la prohibición de funcionamiento de la compañía e inició un sumario sanitario.

AGENCIA UNO.

Con más de tres décadas de historia, la empresa Panimex, cuyo incendio en la comuna de Quilicura se ha prolongado por más de 15 horas, se dedica a la fabricación y comercialización de diversos productos vinculados a las industrias del plástico y la química.

De acuerdo con lo informado por la propia compañía, en sus dependencias se elaboran materias como anhídrido ftálico, empleado para fabricar plastificantes que dan flexibilidad al PVC y elaborar colorantes o pigmentos, además de producir ácido fumárico, que se utiliza como regulador de acidez, conservante, acidulante y potenciador del sabor en la industria de alimentos, vinos y bebidas.

Con ese propósito, Panimex cuenta con amplias bodegas en las que almacena diversos productos químicos que, debido a su combustión, generaron una nube tóxica que llevó a las autoridades a suspender las clases en los colegios de la comuna, así como el llamado a los residentes a permanecer al interior de sus hogares con las puertas y ventanas cerradas.

Por qué Panimex está en el ojo del huracán

Precisamente, el almacenamiento de los productos químicos es uno de los motivos por los que Panimex está en el ojo del huracán, ya que desde Bomberos se cuestionó la falta de acceso a una información clara y oportuna respecto de los elementos que permanecían almacenados en el lugar.

De hecho, reveló que cuando los voluntarios llegaron al lugar para combatir las llamas, se encontraron con que las hojas de seguridad estaban mojadas y en malas condiciones.

Ratificó también que en ningún momento se presentó en sitio el prevencionista de riesgos de la compañía.

A estas críticas se sumaron las del seremi de Salud Metropolitana y la alcaldesa de la comuna, Paulina Bobadilla.

En esa línea, el seremi (s) Omar Cáceres recordó que Panimex ya había sido objeto de diversas fiscalizaciones y sanciones por incidentes anteriores, tras los incendios que afectaron a la empresa en los años 2013, 2014 y 2017.

Dijo que tras cada uno de los siniestros se le instruyó implementar medidas de seguridad y control, pero de acuerdo con las primeras inspecciones realizadas este miércoles, se comprobó que no operaron correctamente durante el incendio.

Además, Cáceres confirmó que se decretó la prohibición de funcionamiento de Panimex, a la vez que inició un nuevo sumario sanitario.

Por su parte, la alcaldesa Bobadilla apuntó al historial de la empresa, tras plantear que “cree que tiene el poder de hacer lo que quiere”, y pidió “sanciones ejemplares“.

“Pido que las multas sean altísimas. No puede ser que provoque este tipo de emergencia sanitaria y después no pase absolutamente nada. Tienen que tocarle gravemente el bolsillo para que adopte las medidas necesarias, porque esta no es la primera vez“, enfatizó la jefa comunal.