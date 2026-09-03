Quién es Augusto Cury y por qué podría jugar un papel clave para elegir al próximo presidente de Brasil

Las últimas encuestas en ese país dan cuenta de su irrupción, ante el desencanto de los electores por la polarización de la política.

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Mientras las últimas encuestas a un mes de las elecciones presidenciales en Brasil mantienen el empate técnico entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, la irrupción de Augusto Cury, un candidato sin experiencia política, amenaza con modificar ese escenario.

De hecho, los resultados de la Encuesta Real Time Big Data realizada a fines de agosto apuntan que los principales candidatos estarían igualados con un 44% de intención de voto.

Otro sondeo, realizado por Quaest entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre, mostró que el actual mandatario, que aspira a la reelección, concita el 37% de las preferencias, mientras que el senador de ultraderecha alzanza un 30 por ciento.

Pero, además, esta última encuesta también dio cuenta de la irrupción de Augusto Cury, un postulante que hasta el momento era absolutamente marginal y que, si sigue captando las preferencias de los brasileños, podría resultar determinante para elegir al próximo presidente brasileño.

Augusto Cury y cuál sería su rol en las elecciones de Brasil

Augusto Cury, de 67 años, es un psiquiatra, escritor y personaje televisivo que irrumpió de la nada en las encuestas, transformándose en la gran sorpresa de cara a los comicios del 4 de octubre.

En julio, era apenas uno más de los 11 candidatos que buscaban competir con la hegemonía del oficialismo de Lula y la oposición de Bolsonaro. De hecho, en esos momentos incluso aparecía por detrás del exgobernador de Goiás, Ronaldo Caiado.

Sin embargo, los sondeos de agosto mostraron su crecimiento en las preferencias, pasando de un marginal 2 por ciento a un 11%, que lo situó en el tercer puesto y, probablemente, el único que tiene reales posibilidades de seguir aumentando en las encuestas.

Cury, que compite por el pequeño partido Avante, ha ido ganando espacio entre aquellos electores que se muestran desencantados de la polarización que vive la política brasileña.

Por ello, su gran capital es no definirse como de izquierda o de derecha, y sobre su posición política asegura que “mi mente es capitalista, mi corazón es social“.

En la actualidad, Cury tiene 10,7 millones de seguidores en Instagram, muy cerca de los 11,4 millones de Flávio Bolsonaro, pero más lejos de los 14,9 millones de Lula.

De acuerdo con los analistas, a medida que se acercan los comicios, la candidatura del psiquiatra adquiere mayor relevancia, no tanto porque se crea que va a pasar a la segunda vuelta, sino por la capacidad de negociar su apoyo con Lula o Bolsonaro, de manera de influir en el programa de gobierno del próximo mandatario.