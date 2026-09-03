El gimnasio destrona al quincho: las nuevas prioridades de los arrendatarios en Chile

El sondeo realizado por Assetplan reveló también que la demanda por espacios de cowork en edificios ha disminuido.

Un estudio realizado por Assetplan, una empresa de tecnología inmobiliaria, reveló que los arrendatarios prefieren que los edificios cuenten con gimnasio, más que espacios destinados a reuniones sociales como los quinchos.

La encuesta, realizada anualmente desde 2019, recogió las preferencias de más de 20 mil arrendatarios en 17 comunas de la Región Metropolitana. Los resultados dieron cuenta que el gimnasio sigue ganando adeptos dentro de las comodidades con las que puede contar un edificio. Un 20,1% lo ubicó en el primer lugar de sus preferencias, seguido por la lavandería (18,0%) y el quincho (16,6%).

“Lo que pasa, es que muchos arrendatarios quieren tener un gimnasio de buena calidad y con mantenciones al día, no como era antes que estaban abandonados. De este modo hacen un buen negocio. Pagan el arriendo y se ahorran la mensualidad de una cadena de gimnasios”, explica Camila Abarca, subgerente de diseño multifamily de Assetplan.

Por otra parte, el sondeo reveló que el teletrabajo exclusivo cayó de 16,6% a 7,6% en cinco años. Por ende, el espacio destinado para cowork dentro de los edificios ha bajado considerablemente en términos de uso.

“Esto es consecuencia de que hoy las empresas exigen a las personas un trabajo presencial de al menos tres días. En cambio durante la pandemia la necesidad fue exacerbada, ya que toda la familia estaba en la casa. Con el tiempo, la vuelta a las oficinas se ha transformado en la norma”, complementa Abarca.