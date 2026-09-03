Más lluvia y contraste térmico: así estará el tiempo durante la primavera en Chile

La Dirección Meteorológica de Chile entregó su pronóstico del tiempo para los próximos meses, donde gran parte del país tendrá lluvia “sobre lo normal”.

Cada vez queda menos para que comience la primavera en Chile, y en este marco, surge la pregunta: ¿Cómo estará el tiempo durante los próximos tres meses?

Septiembre, octubre y noviembre podrían tener un clima muy diferente en comparación con los años anteriores. Esto, considerando el panorama está condicionado por el fenómeno El Niño, el cual continúa desarrollándose hacia un evento intenso y extremo, lo que impactará en las condiciones atmosféricas de nuestro país.

Bajo este contexto, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) dio a conocer su pronóstico estacional para este trimestre.

Qué esperar del tiempo y la lluvia durante septiembre, octubre y noviembre en Chile

El pronóstico de Meteochile anticipa una primavera marcada por “contrastes” en materia de lluvia.

En el norte, desde Arica y Parinacota hasta Atacama, predominarían las condiciones secas durante los próximos tres meses. Coquimbo, en cambio, tendría un panorama diferente, con precipitaciones que podrían superar los niveles considerados normales.

La tendencia también se extendería por buena parte de la zona central y parte del sur del país. La Región Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía presentarían lluvia sobre lo normal.

Esta situación seguiría una tendencia que ya se observó durante el invierno. El fenómeno de El Niño aparece, además, como uno de los factores que contribuirían a este comportamiento.

Más al sur, el panorama volvería a cambiar. Entre Aysén y Magallanes se proyectan precipitaciones bajo lo normal para el trimestre.

Así estarán las temperaturas en el país durante la primavera

Con el avance de la primavera, las temperaturas tenderán a subir. Pero la DMC prevé diferencias importantes según la zona del país.

Desde Arica hasta Coquimbo, tanto las temperaturas máximas como las mínimas se ubicarían sobre los valores habituales. En esta parte del territorio, por lo tanto, se espera un escenario más cálido.

La situación será diferente entre Valparaíso y Biobío, incluyendo Santiago. En esta zona, las temperaturas máximas podrían mantenerse bajo lo normal, mientras que las mínimas registrarían valores superiores a los habituales.

Maule y Ñuble tendrán un comportamiento particular. La DMC describe allí una “condición mixta”. En los sectores precordilleranos y cordilleranos, las temperaturas mínimas se ubicarían en rangos normales o bajo lo normal. En la costa y los valles, en cambio, las temperaturas serían normales o sobre lo normal.

El panorama volverá a ser más frío hacia el sur. Entre La Araucanía y Los Lagos, además de sectores de Aysén y Magallanes, tanto las máximas como las mínimas se mantendrían en rangos normales o bajo lo normal.