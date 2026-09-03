El encendido discurso de Milei en Chile: “Estamos en una batalla global entre el bien y el mal”

En una intervención en la que calificó a quienes adscriben a la izquierda como “zurdos mugrosos”, el mandatario argentino destacó que “Chile ha vuelto a apostar por las ideas de la libertad”.

El presidente de Argentina Javier Milei prácticamente abrió la sexta edición del Foro de Madrid celebrado este jueves en Las Condes, con un llamado a diferenciar entre las ideas del bien, que identificó con su sector, y las del mal que, a su juicio, encabeza “la izquierda radical”.

Luego de la intervención del secretario general de Vox, Ignacio Garriga, Milei se tomó unos minutos para agradecer al líder de ese partido, Santiago Abascal, quien estuvo ausente en esta edición. “Siempre me recibió cuando todos me daban la espalda”, dijo. A renglón seguido expresó que “es un placer para mí poder estar nuevamente en Chile, en especial tras la victoria y reciente asunción de mi amigo José Antonio Kast“.

Pese a que uno de los temas más comentados en las últimas semanas ha sido el impasse diplomático entre Chile y Argentina por el Estrecho de Magallanes y a que existía la expectativa de que Milei derogara un polémico decreto relativo a este asunto, en ningún pasaje de su discurso hizo alusión alguna al respecto.

En lugar de ello, situó a Chile como un referente de la región en la dimensión económica en dictadura y mencionó los gobiernos de la Concertación y años después el estallido social como puntos de quiebre. También hizo un llamado a la derecha para “dejar de lado nuestras diferencias” y unirse ante un enemigo global que asoció a la izquierda. En un punto de su discurso se refirió a sus rivales como “zurdos mugrosos”. Aquí algunos de los pasajes de su alocución.

Milei: “Chile fue la envidia de la región”

“Chile es un lugar emblemático porque con su historia reciente nos recuerda el valor inmenso de dar la batalla cultural. Tras el derrocamiento del comunista Allende, Chile entró en un periodo de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años. Y gracias a ello, Chile fue sin lugar a dudas la envidia en términos económicos de toda la región. Sin embargo, a pesar de haber conocido los frutos de la libertad, cayó en la farsa del socialismo del siglo XXI como el resto de toda la región”, relató.

El mandatario argentino aseveró que la izquierda “se empecinó en sostener que era la desigualdad del modelo chileno o cuestiones similares, cuando de hecho la desigualdad en Chile es menor que en todas sus supuestas utopías socialistas. O que era por el nivel de vida de los que menos tienen, cuando lo cierto es que en Chile los que menos ganan viven mejor que en cualquier otro país de la región“.

Aunque “las ideas de la libertad ganaron” a su juicio, Milei lamentó que “en la práctica quedó libre el camino para que desde los medios y las universidades se les socavara y vilipendiara. Y cuando ellos ganan en el terreno del bien y del mal, terminan ganando políticamente. Así se llegó al extremo de que el país entero se viera sumido en una ola de violencia izquierdista sin precedentes, que dejó decenas de muertos entre 2019 y 2020″.

“Por fortuna, esa noche oscura fue superada y Chile ha vuelto a apostar por las ideas de la libertad. Ha despertado, así como América Latina está despertando y ha despertado porque tiene políticos con el coraje para llamar a las cosas por su nombre y decirle al mal, el mal y al bien, el bien”, recalcó para dar paso a una ovación.

Milei llama a la derecha a organizarse frente al “mal”

El presidente trasandino también situó a su país como el punto de partida de un cambio que “poco a poco fue extendiéndose por todo el continente”, pero que la izquierda incluso “en su peor momento siguen buscando la manera de volver, desestabilizan, generan pánico, mandan a sus milicias a infundir terror en la población, utilizan los medios de comunicación para mentir, entre tantas otras cosas”:

“Ante esto la derecha también se tiene que organizar. Si ellos tuvieron su internacional socialista, nosotros tenemos que profundizar nuestros lazos de amistad en nuestra propia red internacional, tanto en la región como en el mundo”, llamó. En ese sentido, instó a “dejar de lado nuestra diferencia y concentrarnos en lo que nos une”. “Como digo siempre, al mal organizado se lo vence con el bien organizado, no hay otra manera”, complementó.

Milei puso el caso argentino como ejemplo de éxito. “La verdad que resulta bastante curioso, porque a veces en la Argentina uno prende el televisor y pareciera que el país está todo mal, pero si analizamos con un mínimo grado de honestidad y nos comparamos con los gobiernos anteriores, está claro que nuestro modelo funciona y que vamos por el rumbo correcto“, aseguró.

Luego de dar cuenta del crecimiento económico de Argentina actual y compararlo con el de los gobiernos que lo antecedieron, acusó a la izquierda de intentar instalar que “todo está mal”. “El mejor antídoto contra estos zurdos mugrosos negadores de la realidad son los datos, porque la realidad es que a ellos no les interesa solucionar nada, solo les interesa esparcir su ideología para volver a conquistar el poder sobre las arcas públicas, las cuales se utilizan como un botín de guerra, mientras mantienen a la sociedad civil esclavizada tributariamente. Si no, vean lo que hace Pedrito en España. Está más sucio que una papa”, añadió en alusión al presidente de España.

El bien y el mal

Milei también reprochó que el gobierno de uno de sus antecesores, Mauricio Macri, “sucumbió a la presión de la política, tanto de la oposición como del extremo centro. Se dejó correr por los que le tiraron 14 toneladas de piedra y por los presuntos aliados que sugerían poner el freno de mano. Nosotros aprendimos esa lección. No nos vamos a dejar descarrilar por su relato”.

“La mayor arma de la izquierda es nuestro propio temor, nuestra propia timidez, nuestra propia resistencia a decirles que no. Y por eso ellos pierden fuerza cuando la población les empieza a decir, basta, zurdos. Estamos en una batalla que nos excede a cada uno de nosotros y a nuestras naciones, es una batalla a nivel global entre el bien y el mal. El bien encarnado por quienes comparten el respeto por la vida, la libertad y la propiedad, por lo bueno y lo bello, por los logros de nuestros pasados y por la cultura que en la que crecimos hizo grande a Occidente”, sostuvo.

Por el contrario, dijo, “el mal está encabezado por la izquierda radical y el terrorismo, cuyo objetivo es barrer con nuestro modo de vida mediante la violencia y la propaganda. Es una batalla existencial que está por resolverse. La historia juzgará qué lado elegimos y aquel que prefiere a quedarse a un costado indiferente sepa que eso es exactamente lo que busca el bando del mal. Por mi parte, yo tengo claro por qué peleo, por las ideas de la libertad, donde sea y contra quien sea”..

“Este foro reúne a personas con las mismas creencias y con el mismo compromiso para sacar a nuestras naciones de la decadencia en la que fueron arrojadas. Por eso, hoy más que nunca, tenemos que mantenernos firmes en nuestro rumbo y en nuestras convicciones. Si sostenemos la voluntad política y no nos dejamos descarrilar por el canto de sirena del estatismo y el comunismo, vamos a triunfar. No tengan dudas al respecto. Por todo esto, que Dios los bendiga a todos, que la fuerza del cielo nos acompañe y viva la libertad, carajo. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo!”, cerró.