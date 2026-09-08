Un análisis basado en datos de Purdue University comparó los ingresos promedio con el nivel de renta asociado a una mayor sensación de bienestar en 50 países.

Tener un sueldo más alto no necesariamente significa la felicidad. Esa es una de las premisas detrás de un análisis que comparó el ingreso promedio de trabajadores de distintos países con el nivel salarial asociado a una mayor satisfacción con la vida.

El concepto surge de una investigación de la Universidad de Purdue, que estableció un umbral de ingresos a partir del cual un aumento de dinero tendría un impacto cada vez menor en el bienestar.

El “sueldo de la felicidad”: cuánto se acerca Chile al nivel considerado ideal

Con esos antecedentes, Remitly elaboró una comparación entre 50 países para determinar qué tan cerca se encuentra el salario promedio de ese nivel.

El listado muestra importantes diferencias entre las economías analizadas. Mientras algunos países presentan remuneraciones que se aproximan considerablemente al denominado “umbral de felicidad”, en otros existe una brecha mucho mayor entre lo que reciben en promedio sus trabajadores y el ingreso considerado suficiente para alcanzar ese nivel de bienestar.

Chile también fue incluido en la medición, permitiendo observar la distancia entre el salario promedio nacional y el monto establecido como referencia.

El resultado entrega una mirada particular sobre la relación entre ingresos, calidad de vida y percepción de felicidad, más allá de cuánto dinero recibe una persona mensualmente.

El análisis, eso sí, no plantea que exista una cantidad de dinero capaz de garantizar la felicidad. El denominado “precio de la felicidad” funciona como una referencia estadística para estudiar cómo los ingresos pueden relacionarse con la satisfacción personal y cómo ese vínculo cambia dependiendo del país.