Ministro Rau se desmarca de promesa de bajar la cesantía al 6%: “Es una meta que impuso Hacienda”

Las palabras de Tomás Rau se distancian de lo dicho por el propio presidente José Antonio Kast en su primera Cuenta Pública.

Tomás Rau, ministro del Trabajo, tomó distancia de uno de los compromisos más ambiciosos del Gobierno en materia económica, bajar la tasa de cesantía al 6% al final de la administración de José Antonio Kast.

Esto, luego que se conociera que el desempleo llegó al 9,5% en el trimestre mayo-julio de 2026, su nivel más alto desde junio de 2021.

Ante este escenario, el ministro Rau fue entrevistado por EmolTV, donde se le consultó sobre la promesa del Ejecutivo de reducir la cesantía al 6%, desmarcándose de esta meta y apuntando a su par de Hacienda, Jorge Quiroz.

“Esa es una meta que impuso el ministro de Hacienda. Si usted revisa mis intervenciones, yo he sido bastante más cauto”, dejó en claro el titular del Trabajo.

Las palabras de Tomás Rau se distancian de lo dicho por el propio presidente José Antonio Kast, quien en su primera Cuenta Pública indicó que el objetivo de su Gobierno es llegar al 2030 con una tasa de cesantía del 6% y generar al menos 300 mil puestos de trabajo.

Esto fue complementado por el ministro de Hacienda, quien apuntó a un 6,5% de desempleo y la creación de entre 600 mil a 650 mil nuevas plazas.

Sin embargo, el ministro del Trabajo aseveró que “los economistas somos buenos para hacer proyecciones y equivocarnos después. Primero hay que bajarla al 9%”.