Chile cayó al puesto 50 del ranking global de felicidad: qué países americanos lo superan

El ranking contempla una escala de 1 a 10 y es liderado por Finlandia, que, con su puntuación de 7,764, aparece como el país más feliz del mundo.

Costa Rica es el único país americano que se encuentra en el Top 10 del ranking de la felicidad este 2026, mientras que Chile mostró una caída de cinco puestos en relación al año pasado, de acuerdo con el reporte que entregó la consultora internacional Gallup.

El Informe Mundial sobre la Felicidad, que mide el nivel de satisfacción de vida en distintos países del mundo, se realiza a partir de diversas variables que incluyen el ingreso per cápita, apoyo social, esperanza de vida, libertad de elección, percepción de la corrupción y generosidad, entre otras.

El ranking contempla una escala de 1 a 10 y es liderado por Finlandia, que, con su puntuación de 7,764, aparece como el país más feliz del mundo.

El Top 3 lo completan Islandia (7,540) y Dinamarca (7,539), lo que consolida a los países nórdicos como los más satisfechos con sus vidas.

A continuación aparece Costa Rica (7,439), que junto a Israel (7,187) son los únicos dos países no europeos entre los diez más felices del mundo.

Chile cayó al puesto 50 en ranking de felicidad

Según el resultado del reporte de Gallup, Chile (6,302) tuvo un descenso de cinco puestos respecto del año pasado y se situó en el lugar 50 del ranking de felicidad 2026.

Este puesto es la peor ubicación del país desde que comenzó la medición y representa una caída de 12 lugares respecto del sondeo realizado en 2023, confirmando una tendencia a la baja.

Cabe consignar que el cuarto puesto conseguido por Costa Rica es el mejor resultado que alcanza un país latinoamericano en todo el tiempo que se realiza el sondeo.

De acuerdo con el Informe Mundial sobre la Felicidad, los otros países americanos que superan a Chile son México (12), Estados Unidos (23), Canadá (25), Uruguay (31), Brasil (32), El Salvador (37), Panamá (39), Guatemala, (42), Argentina (44) y Jamaica (49).