Los 10 errores más comunes al contratar a una trabajadora de casa particular

Desde la formalización del contrato hasta las cotizaciones y los descansos, existen obligaciones que los empleadores deben conocer para evitar incumplimientos y conflictos laborales.

Contratar a una trabajadora de casa particular implica una serie de responsabilidades para el empleador, entre ellas formalizar la relación laboral, pagar las cotizaciones previsionales y respetar las normas sobre jornadas, descansos y vacaciones.

En este contexto, desde Pipol.cl advierten que todavía existen dudas entre los empleadores respecto de estas obligaciones, lo que puede terminar en incumplimientos de la normativa y eventuales conflictos laborales.

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Uno de los principales puntos es la correcta elaboración del contrato, que debe establecer la remuneración bruta, las funciones y los beneficios acordados.

Además, debe ser firmado por ambas partes y registrado ante la Dirección del Trabajo. “Es importante que el empleador entienda la diferencia entre sueldo bruto y líquido y deje correctamente establecidas las condiciones desde el inicio”, explica Francisco Cienfuegos, cofundador de Pipol.cl.

También es necesario cumplir oportunamente con las cotizaciones previsionales, incluyendo salud, pensiones, accidentes laborales y seguro de cesantía cuando corresponda.

Este último contempla una cotización del 3% de la remuneración imponible a cargo del empleador. A ello se suma la obligación de contar con un registro de asistencia y respetar las disposiciones especiales para quienes trabajan puertas adentro.

Las vacaciones, los beneficios acordados y las normas de protección frente al acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo, contempladas en la Ley Karin, son otros aspectos que deben ser considerados.

Desde Pipol.cl recalcan que “un contrato bien hecho no solo permite cumplir con la normativa, también entrega claridad y certeza a ambas partes”.

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