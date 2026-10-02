Referentes mundiales llegan a Santiago para pensar el territorio desde la arquitectura, el diseño y las ciencias sociales

DATe (Diseños, Arquitecturas y Territorios), organizado por la FADEU UC, se realizará el 8 y 9 de octubre en el campus Lo Contador, con invitados como el brasileño Paulo Tavares, ganador del León de Oro en Venecia, y el chileno Alfredo Thiermann.

Guerras por el suelo, migraciones forzadas por el clima o la geopolítica y el avance del crimen organizado. Esos son algunos de los conflictos que marcan hoy al mundo y que serán analizados desde la arquitectura, el diseño y los estudios territoriales en DATe — Diseños, Arquitecturas y Territorios, un encuentro internacional que debuta este año en Santiago.

Organizado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos UC (FADEU UC), el encuentro reunirá a ocho investigadoras e investigadores de referencia mundial en torno a un tema común: Superposiciones Territoriales, es decir, lo que ocurre cuando un mismo territorio es disputado por distintos actores con demandas y visiones enfrentadas.

“Nuestra idea es que DATe se transforme en un encuentro anual sobre temas de importancia global, abordándolos desde una perspectiva en la que la arquitectura, el diseño y los estudios urbanos y territoriales tienen algo que decir”, explica Francisco Díaz, curador y director de DATe y director de Internacionalización de la FADEU U/ C.

“En esta primera edición queremos aprender cómo las herramientas de la arquitectura, el diseño y los estudios territoriales pueden ayudarnos a entender procesos históricos y conflictos recientes que surgen cuando un territorio está en disputa entre dos o más agentes”, agrega.

Del Sahara a la Amazonía

Entre los invitados destaca la historiadora argelina Samia Henni (Universidad McGill), que abordará la “toxicidad colonial” que dejaron los ensayos nucleares franceses en el Sahara, y el arquitecto brasileño Paulo Tavares, cocurador del pabellón de Brasil que ganó el León de Oro en la Bienal de Venecia 2023, quien hablará sobre la tierra como sujeto de derecho en la Amazonía.

Alfredo Thiermann.

También participarán el francés Léopold Lambert, editor de la revista The Funambulist; la austríaca Nina Kolowratnik, que trabaja en cartografías para defender reclamos territoriales indígenas ante cortes internacionales; la mexicana Elis Mendoza, fundadora de PATIO lab (UNAM), que desarrolla herramientas espaciales junto a madres de personas desaparecidas por el crimen organizado; la turca Pelin Tan, con su investigación de 15 años sobre el río Tigris; la alemana Inés Weizman, directora del Centre for Documentary Architecture, y el chileno Alfredo Thiermann (EPFL), que presentará su trabajo sobre las huellas de la intervención humana en el desierto de Atacama.

Según los organizadores, Santiago ofrece una distancia crítica para observar estos conflictos, al no estar en su primera línea. La segunda jornada cerrará con una mesa redonda.

Cómo asistir

DATe se realizará el jueves 8 y viernes 9 de octubre en el campus Lo Contador (El Comendador 1916, Providencia). El acceso es gratuito, con inscripción previa sujeta a capacidad, en comfadeu@uc.cl. Es posible asistir a las dos jornadas completas o solo a charlas puntuales. El programa con los horarios estará disponible en Instagram, en @date_santiago.

El encuentro cuenta con el apoyo de Fondart Nacional y de la Vicerrectoría de Investigación UC.