De mayor a menor: estos son los 35 notarios y conservadores obligados a jubilar este viernes

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario de la cartera, Luis Silva, ya firmaron los decretos que formalizaron los respectivos ceses de los cargos.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Este viernes 2 de octubre comenzó a regir el artículo transitorio de la reforma al sistema notarial y registral, que obliga a jubilar a aquellos notarios, conservadores y archiveros que tienen 75 o más años de edad.

Lo anterior, luego de que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario de la cartera, Luis Silva, ya firmaron los decretos que formalizaron los respectivos ceses de los cargos.

Más allá de las demandas presentadas por cinco de ellos, que invocaron la Ley Zamudio para impugnar la medida, lo concreto es que, si no existe un fallo del Tribunal Constitucional (TC) o un juzgado civil que revierta la medida, desde esta jornada los 35 auxiliares de la justicia deberán dejar sus trabajos.

Los notarios y conservadores obligados a jubilar

Es importante recalcar que, pese a que los notarios y conservadores están obligados a jubilar, aquello no significa que las notarías y oficinas en que trabajaban cerrarán sus puertas, ya que la normativa establece que serán reemplazados de manera interina mientras el Servicio Civil desarrolla los concursos para escoger a los nuevos titulares.

El listado de aquellos que jubilarán esta jornada incluye a Alfonso Barrientos, de 96 años, según detalló radio Biobío.

Más de 90 años

Alfonso Barrientos — Conservador y Archivo de Los Andes — 96 años

Entre 85 y 90 años

Cesira Figari — Conservador y Archivo de Coquimbo — 88 años

— Conservador y Archivo de Coquimbo — 88 años César Fuentes — Conservador y Archivo de San Carlos — 87 años

— Conservador y Archivo de San Carlos — 87 años Ítalo Vani — Conservador de San Felipe — 85 años

— Conservador de San Felipe — 85 años Omar Retamal — 1ª Notaría de Talcahuano — 85 años

— 1ª Notaría de Talcahuano — 85 años Hugo Marín — Notaría, Conservador y Archivo de Collipulli — 85 años

— Notaría, Conservador y Archivo de Collipulli — 85 años Juan Facuse — 1ª Notaría de Santiago, con asiento en Macul — 85 años

— 1ª Notaría de Santiago, con asiento en Macul — 85 años Ítalo Vani — Conservador de San Felipe — 85 años

Entre 80 y 84 años

Ricardo Valderrama — Conservador de Valparaíso — 84 años

— Conservador de Valparaíso — 84 años María Elena Pezoa — Conservador y Archivo de Curacautín — 83 años

— Conservador y Archivo de Curacautín — 83 años Heriberto Barrientos — 3ª Notaría de Puerto Montt — 83 años

— 3ª Notaría de Puerto Montt — 83 años Salvador Serey — Conservador y Archivo de Illapel — 83 años

— Conservador y Archivo de Illapel — 83 años Pedro Domínguez — 1ª Notaría de Curicó — 83 años

— 1ª Notaría de Curicó — 83 años Alina Morales — Conservador de La Ligua — 82 años

— Conservador de La Ligua — 82 años Ramón García — 7ª Notaría de Concepción — 82 años

— 7ª Notaría de Concepción — 82 años Julio Abasolo — 2ª Notaría y Conservador de Antofagasta — 81 años

— 2ª Notaría y Conservador de Antofagasta — 81 años Luis Maldonado — Conservador de Santiago — 81 años

— Conservador de Santiago — 81 años Jorge Carvallo — 2ª Notaría y Conservador de Santa Cruz — 81 años

— 2ª Notaría y Conservador de Santa Cruz — 81 años Lidia Chahuán — Notaría de La Calera — 80 años

— Notaría de La Calera — 80 años Juan San Martín — 43ª Notaría de Santiago — 80 años

— 43ª Notaría de Santiago — 80 años Enso González — Conservador y Archivo de Pozo Almonte — 80 años

— Conservador y Archivo de Pozo Almonte — 80 años Lautaro Riesco — Conservador y Archivo de Yungay — 80 años

— Conservador y Archivo de Yungay — 80 años Raúl Leiva — Notaría, Conservador y Archivo de Quirihue — 80 años

— Notaría, Conservador y Archivo de Quirihue — 80 años Juan Antonio Puga — Notaría, Conservador y Archivo de Laja — 80 años

Entre 75 y 79 años