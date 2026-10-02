De mayor a menor: estos son los 35 notarios y conservadores obligados a jubilar este viernes

Este viernes 2 de octubre comenzó a regir el artículo transitorio de la reforma al sistema notarial y registral, que obliga a jubilar a aquellos notarios, conservadores y archiveros que tienen 75 o más años de edad.
Lo anterior, luego de que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario de la cartera, Luis Silva, ya firmaron los decretos que formalizaron los respectivos ceses de los cargos.
Más allá de las demandas presentadas por cinco de ellos, que invocaron la Ley Zamudio para impugnar la medida, lo concreto es que, si no existe un fallo del Tribunal Constitucional (TC) o un juzgado civil que revierta la medida, desde esta jornada los 35 auxiliares de la justicia deberán dejar sus trabajos.
Los notarios y conservadores obligados a jubilar
Es importante recalcar que, pese a que los notarios y conservadores están obligados a jubilar, aquello no significa que las notarías y oficinas en que trabajaban cerrarán sus puertas, ya que la normativa establece que serán reemplazados de manera interina mientras el Servicio Civil desarrolla los concursos para escoger a los nuevos titulares.
El listado de aquellos que jubilarán esta jornada incluye a Alfonso Barrientos, de 96 años, según detalló radio Biobío.
Más de 90 años
- Alfonso Barrientos — Conservador y Archivo de Los Andes — 96 años
Entre 85 y 90 años
- Cesira Figari — Conservador y Archivo de Coquimbo — 88 años
- César Fuentes — Conservador y Archivo de San Carlos — 87 años
- Ítalo Vani — Conservador de San Felipe — 85 años
- Omar Retamal — 1ª Notaría de Talcahuano — 85 años
- Hugo Marín — Notaría, Conservador y Archivo de Collipulli — 85 años
- Juan Facuse — 1ª Notaría de Santiago, con asiento en Macul — 85 años
- Ítalo Vani — Conservador de San Felipe — 85 años
Entre 80 y 84 años
- Ricardo Valderrama — Conservador de Valparaíso — 84 años
- María Elena Pezoa — Conservador y Archivo de Curacautín — 83 años
- Heriberto Barrientos — 3ª Notaría de Puerto Montt — 83 años
- Salvador Serey — Conservador y Archivo de Illapel — 83 años
- Pedro Domínguez — 1ª Notaría de Curicó — 83 años
- Alina Morales — Conservador de La Ligua — 82 años
- Ramón García — 7ª Notaría de Concepción — 82 años
- Julio Abasolo — 2ª Notaría y Conservador de Antofagasta — 81 años
- Luis Maldonado — Conservador de Santiago — 81 años
- Jorge Carvallo — 2ª Notaría y Conservador de Santa Cruz — 81 años
- Lidia Chahuán — Notaría de La Calera — 80 años
- Juan San Martín — 43ª Notaría de Santiago — 80 años
- Enso González — Conservador y Archivo de Pozo Almonte — 80 años
- Lautaro Riesco — Conservador y Archivo de Yungay — 80 años
- Raúl Leiva — Notaría, Conservador y Archivo de Quirihue — 80 años
- Juan Antonio Puga — Notaría, Conservador y Archivo de Laja — 80 años
Entre 75 y 79 años
- Carmen Escobillana — Conservador de La Calera — 79 años
- Benjamín Vergara — Conservador y Archivo de Puerto Varas — 79 años
- Eduardo Díaz — 34ª Notaría de Santiago — 79 años
- Amelia Gálvez — Conservador y Archivo de San Bernardo — 78 años
- Eugenio Camus — 3ª Notaría de Puente Alto — 78 años
- Néstor Araya — 3ª Notaría de Iquique — 78 años
- Onofre Silva — 1ª Notaría de Punta Arenas — 78 años.
- Linda Bosch — 20ª Notaría de Santiago — 76 años
- Rosemarie Mery — 1ª Notaría y Conservador de Melipilla — 76 años
- Esteban Ejsmentewicz — Conservador de San Miguel — 76 años
- David Garretón — Conservador y Archivo de Los Ángeles — 76 años
- Ricardo Fontecilla — 2ª Notaría de Puerto Varas, con asiento en Llanquihue — 75 años