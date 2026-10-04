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Sociedad

Estudio revela que las personas pasan el 86% del día despiertas sin moverse y alerta por efectos en la salud mental

La investigación realizada en 31 países advierte que más de la mitad de las personas presentan niveles insuficientes de movimiento y revela una relación entre la inactividad física, mayores niveles de estrés, menor energía y un peor estado de ánimo

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Rodrigo León

En vísperas del Día Mundial de la Salud Mental, ASICS emitió una alerta de conservación del movimiento tras una investigación realizada a 34.000 personas en 31 países, que revela que las personas pasan el 86% de su día despierto sin moverse.

Como respuesta, lanzaron el Proyecto de Conservación del Movimiento, iniciativa que presenta el primer Índice al respecto, desarrollado junto a expertos y basado en pautas internacionales de actividad física. El índice clasifica a las personas como Activas, En Riesgo o En Peligro.

Los resultados muestran que el 53% presenta niveles de movimiento En Riesgo o En Peligro, mientras que el 23% está En Peligro, al realizar menos de 30 minutos de ejercicio semanal.

Si la tendencia continúa, para 2035 el 56% de los adultos estará en estas categorías, equivalente a 2.300 millones de personas en los países estudiados.

Menos movimiento, peor estado mental

Las personas clasificadas En Peligro registran un puntaje promedio de 60/100 en State of Mind, frente a 71/100 entre las Activas. Además, declaran sentirse 23% menos energizadas, 20% menos serenas, 17% menos concentradas y 16% más estresadas.

Los jóvenes presentan un riesgo especialmente alto: el 57% de las personas entre 18 y 24 años no cumple con los niveles de actividad física recomendados y el 92% declara experimentar consecuencias negativas, como bajo estado de ánimo, mayor estrés y problemas para dormir.

La comodidad también reduce el movimiento

El 64% afirma que las comodidades actuales hacen fácil pasar un día entero prácticamente sin moverse, mientras más de cuatro de cada diez personas dicen que podrían pasar tres o más días sin salir de casa.

Quienes frecuentemente pasan un día completo en casa registran un estado mental promedio de 62/100, frente a 71/100 entre quienes nunca lo hacen, y tienen el doble de probabilidades de estar En Peligro (40% vs. 20%).

La tecnología profundiza esta tendencia: el 41% realiza regularmente trámites y compras online y el 39% socializa por teléfono o videollamada. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, el 41% utiliza IA para tareas que antes habría realizado por sí mismo.

15 minutos pueden marcar la diferencia

La investigación también entrega una señal positiva: solo 15 minutos de movimiento pueden generar mejoras medibles en el estado mental.

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