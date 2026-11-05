Investigador alerta que Presupuesto 2027 pone en riesgo continuidad de atención dental de personas con diabetes

Mauricio Baeza, académico de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, plantea la necesidad de fortalecer la atención odontológica de las personas con enfermedades crónicas y ampliar progresivamente su cobertura.

El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 ha generado preocupación por la continuidad de distintos programas de salud bucal en la atención primaria, especialmente aquellos que permiten mantener los tratamientos periodontales de personas con diabetes.

La propuesta contempla incorporar cuatro programas odontológicos al financiamiento per cápita, lo que genera incertidumbre sobre la disponibilidad de recursos para garantizar la continuidad y cobertura de estas prestaciones.

Así lo advierte el Dr. Mauricio Baeza, académico de la Facultad de Odontología e investigador del Núcleo ERIN de la Universidad de Chile. Sus análisis de costo-efectividad, desarrollados en su doctorado en salud pública y en el proyecto FONIS SA22I0060 financiado por ANID, contribuyeron a incorporar esa prestación a la política sanitaria.

El investigador considera esta estrategia uno de los principales avances de la política sanitaria chilena hacia un modelo de atención integral de personas con enfermedades crónicas y multimorbilidad. Cirujano dentista, especialista en periodoncia y doctor en Salud Pública, el Dr. Baeza ha desarrollado investigaciones que abarcan desde el estudio de biomarcadores y la relación entre alimentación y salud periodontal hasta evaluaciones de costo-efectividad y el desarrollo de políticas públicas orientadas a integrar la salud bucal en la salud general.

Para el académico, Chile enfrenta dos grandes desafíos sanitarios: la elevada carga de enfermedades crónicas no transmisibles y las profundas inequidades en salud. Las enfermedades orales, particularmente la caries y las enfermedades periodontales, forman parte de esta problemática y comparten factores de riesgo y determinantes sociales con otras enfermedades crónicas. Sin embargo, históricamente la salud bucal ha tenido una integración limitada en las políticas públicas orientadas a su prevención y control.

“Durante mucho tiempo, la salud bucal ha sido abordada de manera separada de la salud general. La incorporación de la atención periodontal a la ECICEP representa un avance importante hacia un modelo de cuidado más integral”, señala el Dr. Baeza.

Encías y control de la diabetes

La periodontitis es una enfermedad muy común en adultos que afecta los tejidos que rodean y sostienen los dientes. Según el investigador, es la principal causa de pérdida dentaria en esa etapa de la vida, incluso por sobre las caries. Se origina cuando la placa bacteriana se acumula en el borde de la encía. Si esa placa no se remueve, desencadena una respuesta inflamatoria que destruye progresivamente el soporte del diente y termina en su pérdida.

En las personas con diabetes, que describe como pacientes con alta carga de riesgo cardiovascular, la relación funciona en dos direcciones. El nivel de glicemia influye en el estado de las encías, y la enfermedad periodontal afecta de vuelta el control metabólico. Por eso, el tratamiento periodontal es capaz de mejorar ese control y, con ello, reducir el riesgo cardiovascular y las complicaciones de la diabetes, según explica el periodoncista.

El mecanismo pasa por la sangre. Los mediadores inflamatorios que produce la encía entran en circulación, llegan al hígado y activan respuestas de fase aguda que elevan la proteína C-reactiva. Esa molécula, conocida por los exámenes de la pandemia, es uno de los principales marcadores de inflamación sistémica asociados al riesgo cardiovascular.

Como la periodontitis es una enfermedad silenciosa y crónica, ese proceso puede mantenerse durante años sin tratamiento. “Diez años con una periodontitis pueden compararse con tener una herida de diez por diez centímetros en el muslo que está liberando sostenidamente mediadores proinflamatorios”, describe el Dr. Baeza.

Cuando la proteína C-reactiva se mantiene alta en el tiempo, genera cambios vasculares, disfunción del endotelio y favorece la formación de placas de ateroma. Para el académico, esa inflamación sistémica se abre como un abanico hacia múltiples enfermedades crónicas, entre ellas la diabetes, las patologías cardiovasculares, enfermedad renal crónica, el Alzheimer e incluso distintos tipos de cáncer. También puede agravar alteraciones metabólicas preexistentes, como ocurre en las personas con diabetes.

La alimentación condiciona en gran medida ese proceso. Un estudio de su equipo con 351 adultos chilenos, publicado en 2023 en el Journal of Applied Oral Science, midió ese efecto. Cada punto adicional en un índice de dieta mediterránea de 14 puntos eleva en 24% las posibilidades de no presentar signos de inflamación gingival, aun descontando escolaridad, edad, sexo y tabaquismo. “La boca está de entrada entre el medio ambiente y el organismo. Todo lo que ocurre en la boca puede ser reflejo de lo que está ocurriendo en el cuerpo, pero también lo que pasa en la boca impacta en la dirección opuesta”, explica el investigador.

Un daño desigual en la boca

Las cifras que cita el Dr, Baeza muestran el alto nivel de daño bucal en la población chilena. Más del 80% de los mayores de 65 años tiene menos de 20 piezas naturales, es decir, una dentición no funcional. Esa condición impacta gravemente en la masticación, en la autoestima y en la calidad de vida. A los 80 años, solo el 9% conserva al menos 20 dientes, y más del 90% de ese grupo tiene la boca en malas condiciones.

Esa carga no se distribuye de forma homogénea. Las personas con menor nivel educacional tienen mayor daño bucal, y el investigador cita un estudio chileno que registra una diferencia de 19 dientes entre quienes tienen más y menos años de escolaridad. “En vez de hacer una ficha de protección social y hacerle un montón de preguntas, mejor contémosle los dientes a las personas. Dime cuántos dientes tienes y te diré a qué quintil perteneces. Así de brutal es el gradiente social”, plantea.

Japón tenía en 1989 una cifra similar, con solo el 9% de las personas de 80 años que conservaban al menos 20 dientes. Ese año lanzó la campaña 8020, que después se transformó en estrategia y luego en política pública, y hoy más del 60% de ese grupo alcanza la meta. Para el académico, Chile se encuentra hoy en una situación similar a la de Japón en 1989.

“La diferencia no está en la magnitud del desafío, sino en las decisiones que tomemos para enfrentarlo. La evidencia científica existe y desde las universidades públicas tenemos la responsabilidad de generarla. El verdadero desafío es que ese conocimiento se traduzca en políticas públicas capaces de transformar la salud bucal y reducir las profundas desigualdades que persisten en nuestro país”, concluyó.