Kast descarta cambio de Gabinete desde Europa: “No sé por qué se genera tanta controversia”

En su paso por España, el mandatario dejó en claro que el equipo de ministros no sufrirá modificaciones en el corto plazo.

AGENCIA UNO

El presidente José Antonio Kast aprovechó su gira por Europa para descartar un eventual cambio de Gabinete, en medio de los cuestionamientos a la gestión de varios de sus ministros, entre los que destaca el titular de Justicia, Fernando Rabat.

En su paso por España, el mandatario dejó en claro que el equipo de ministros no sufrirá modificaciones en el corto plazo, recordando que salida de los secretarios de Estado es una decisión exclusiva del presidente de la República.

“Lo descarté ayer, lo sigo descartando y no sé por qué se genera tanta controversia; a los ministros los convoca el presidente y les pide dejar de participar, en caso de que corresponda, al mismo presidente y no a las distintas colectividades políticas”, aseveró Kast.

Junto con ello, el jefe de Estado puso énfasis en el apoyo recibido por los partidos oficialistas y sus vínculos con sus principales dirigentes.

“Nosotros formamos un conglomerado político que apoya a un gobierno y yo agradezco la colaboración que he tenido de los distintos partidos. Por lo tanto, no veo que venga a ser un tema el cambio de gabinete. Lo vuelvo a señalar, no hay cambio de gabinete”, precisó Kast.

Respecto a la situación del ministro Fernando Rabat, apuntado por la firma de decretos para rebajar las condenas a violadores de niños, el presidente Kast precisó que hay contacto permanente con los timoneles del oficialismo.

“He tenido contacto permanente con los presidentes de los partidos, con secretarios generales, con parlamentarios y mañana tendremos un comité político para ver cómo avanza la agenda legislativa”, cerró el presidente Kast.