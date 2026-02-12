Inédito referéndum en Suiza: se votará para limitar la población a 10 millones

La medida es impulsada por un partido de ultraderecha y ha generado críticas por afectar acuerdos clave con la Unión Europea.

Suiza celebrará el próximo 10 de junio un referéndum impulsado por el grupo de ultraderecha Partido Popular Suizo (SVP, también conocido como Unión Democrática de Centro) para votar una inédita medida: limitar la población del país a 10 millones de habitantes. La iniciativa podría poner en riesgo acuerdos clave con la Unión Europea (UE) y, según sus detractores, afectar gravemente a la economía.

La iniciativa, titulada “No a una Suiza de 10 millones”, cuenta con el rechazo de ambas cámaras del Parlamento y de los principales sectores empresarial y financiero. Actualmente, la población permanente asciende a 9,1 millones de personas, pero el proyecto obligaría al Gobierno y al Parlamento a actuar si la cifra sobrepasa los 9,5 millones. Aquello le obligaría a restringir la entrada de nuevos residentes, incluidos solicitantes de asilo y familiares de extranjeros ya establecidos.

Si el país alcanza los 10 millones de habitantes y la población no comienza a disminuir, el Ejecutivo estaría obligado a abandonar el acuerdo de libre circulación con la UE, su principal mercado de exportación. Este punto es uno de los más controvertidos, dado el impacto potencial en la economía suiza, siendo opositores a la medida algunas multinacionales como UBS y Nestlé.

En la última década, la población suiza ha crecido a un ritmo cinco veces superior al promedio de los países vecinos de la UE, impulsada por su atractivo económico tanto para trabajadores poco cualificados como para expatriados altamente remunerados. Según cifras oficiales, alrededor del 27% de los residentes no tiene ciudadanía suiza.

SVP: el partido detrás de la medida que establece el límite de 10 millones en Suiza

El SVP, la fuerza política más votada desde 1999, sostiene que la “explosión demográfica” ha disparado los arriendos y ha llevado la infraestructura y los servicios públicos disponibles “al límite”.

Históricamente, el partido ha centrado su discurso en la inmigración, aunque propuestas anteriores —como la deportación automática de extranjeros condenados por delitos menores en 2016 o el fin de la libre circulación en 2020— no prosperaron. El sistema democrático suizo permite a sus ciudadanos proponer iniciativas populares, que se someten a referéndum en caso de conseguir 100.000 apoyos en 18 meses. Solo alrededor del 10% de las iniciativas populares se aprueban.

Un sondeo de diciembre mostró un 48% de apoyo a la iniciativa, reflejando una sociedad profundamente dividida sobre cuán abierta debe ser Suiza en un contexto global cambiante.