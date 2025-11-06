Las “mentiras de Trump” sobre el cambio climático que Boric destacó en su discurso en la COP30

A diferencia de veces anteriores, en esta oportunidad Boric se refirió directamente a Trump y lo acusó de mentir en el tema del cambio climático.

El presidente Gabriel Boric acusó este al mandatario norteamericano, Donald Trump, de mentir sobre el calentamiento global, en el marco de su discurso en la Cumbre de Líderes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Belém do Pará, Brasil.

Al abordar la importancia de la cita, Boric dijo que, “en primer lugar, para esto se requiere mucho liderazgo, y un liderazgo que es complejo”.

“Quienes estamos en posiciones de poder, se nos juzga generalmente por lo que hacemos y las cosas que transformamos, pero muy pocas veces se puede evaluar lo que logramos que no suceda. Y en este caso, estamos dando una pelea existencial para evitar que suceda algo, que es el aumento de la temperatura en el planeta“, planteó a continuación.

Dijo a la vez que para abordar el tema se debe dar prioridad a las posiciones que se basan en la evidencia científica. “Seguramente no consiga aplauso, pero es el liderazgo que más se requiere en estos momentos, es el liderazgo generoso, comprometido, que es capaz de cumplir con sus compromisos”, indicó.

“Desde ese punto de vista, en primer lugar, decimos que la ciencia y la evidencia científica deben seguir estando en el centro de nuestras decisiones. Fue la ciencia la que recomendó una instancia multilateral como esta COP, y es la ciencia la que nos va guiando respecto a los caminos que tenemos que andar“, complementó.

Qué dijo Boric de las mentiras de Trump sobre el cambio climático

A diferencia de las ocasiones anteriores, en que aludió tangencialmente al jefe de Estado norteamericano, en esta oportunidad Boric se refirió directamente a Trump, tras recordar que en la 80° Asamblea General de Naciones Unidas planteó que el cambio climático era “la mayor estafa jamás perpetrada en el mundo”.

“Eso es importante decirlo hoy día, aunque parezca obvio, porque son tiempos en que surgen voces que deciden ignorar o negar la evidencia científica sobre la crisis climática. Sin ir más lejos, el presidente de los Estados Unidos (Donald Trump) en la última Asamblea General de la ONU dijo que la crisis climática no existe, y eso es mentira“, enfatizó el mandatario chileno.

Dijo a la vez que los liderazgos deben ser capaces “de reivindicar el valor de la ciencia y de los hechos, porque podremos tener discusiones legítimas sobre cómo enfrentar los hechos, pero no podemos negarlos, y en eso se requiere el liderazgo de la comunidad internacional“.