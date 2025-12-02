Baterías que impulsan las pick-ups eléctricas modernas

La combinación de mayor autonomía, recarga eficiente y gestión inteligente de baterías consolida a las camionetas eléctricas como una alternativa cada vez más práctica.

Pexels.

El transporte eléctrico sigue creciendo gracias a mejoras en eficiencia y en la experiencia de uso.

Si estás pensando en incorporar un vehículo eléctrico, ya sea una camioneta eléctrica u otro modelo, la atención se dirige naturalmente a la batería, su autonomía, los tiempos de carga y la estabilidad que ofrece en el largo plazo.

La sorprendente vida útil de las baterías de iones de litio

Al evaluar una camioneta eléctrica Chile, suele surgir la duda sobre cuánto tiempo puede rendir su batería.

Sin embargo, la evidencia científica muestra que las baterías de ion-litio están diseñadas para ofrecer una vida útil prolongada gracias a su estabilidad y eficiencia.

Puntos clave sobre su durabilidad:

Están diseñadas para soportar numerosos ciclos de carga y descarga sin perder rendimiento de forma abrupta.

Mantienen un funcionamiento consistente cuando operan con buena gestión térmica y dentro de los rangos recomendados.

Después de su uso en un vehículo, pueden seguir utilizándose en sistemas de almacenamiento energético.

La combinación de estabilidad química y gestión electrónica permite que las baterías acompañen al vehículo por largos periodos, reduciendo la necesidad de reemplazos tempranos y contribuyendo a un costo total de propiedad más predecible.

Autonomía real: densidad energética y carga rápida

La autonomía de una pick up eléctrica depende de la capacidad de sus baterías. En Chile, los vehículos eléctricos actuales superan los 200–220 km reales, mientras que en mercados internacionales ya existen opciones que bordean los 400 km por carga.

Estos vehículos pueden recargarse tanto en corriente alterna (AC) como en corriente continua (DC).

Los cargadores en corriente alterna (AC) permiten recargas que pueden ir desde varias horas hasta menos de una hora, según la potencia disponible.

permiten recargas que pueden ir desde varias horas hasta menos de una hora, según la potencia disponible. Con cargadores rápidos en corriente continua (DC), es posible recuperar gran parte de la energía en pocos minutos, con tiempos que van desde aproximadamente 20 minutos hasta cerca de 10 minutos en equipos de alta potencia.

Estos tiempos reducidos facilitan integrar la recarga en la rutina diaria o en viajes más largos, haciendo que el proceso sea cada vez más práctico y compatible con diferentes necesidades de movilidad.

Sistema de Gestión de Baterías: protección del rendimiento de una pick up eléctrica

El Sistema de Gestión de Baterías (BMS) y los sistemas térmicos cumplen un papel esencial en el funcionamiento de un vehículo eléctrico.

Son los encargados de supervisar el comportamiento del paquete de baterías y mantenerlo dentro de parámetros seguros para asegurar estabilidad y buen desempeño.

Protección del activo:

Regulan aspectos clave como voltaje, temperatura y carga para prolongar la vida útil del conjunto.

Mantienen el equilibrio entre las celdas y evitan condiciones que puedan estresar la batería.

Integran electrónica de control que permite gestionar el rendimiento según las necesidades del vehículo.

Gracias a estas funciones, el BMS ayuda a que las baterías operen de manera confiable en distintos entornos y hábitos de uso, aportando seguridad y consistencia al desempeño del vehículo eléctrico.

El despegue de la electromovilidad en Chile

La presencia de vehículos de cero y bajas emisiones en Chile continúa ampliándose, con indicadores de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) que muestran un crecimiento sostenido en todas las tecnologías eléctricas y electrificadas.

El mercado muestra madurez:

La participación de vehículos eléctricos e híbridos enchufables nuevos alcanza 2,6 % a nivel nacional.

Los modelos electrificados no enchufables (híbridos convencionales y MHEV) llegan a 7,9 %, consolidando su expansión.

En septiembre, las ventas de modelos enchufables crecieron 65,9 %, mientras que las tecnologías no enchufables aumentaron 118,4 %, alcanzando en conjunto un 10,5 % del mercado.

Camioneta eléctrica Chile: una decisión que proyecta valor a futuro

La combinación entre baterías duraderas, autonomías adaptadas al uso diario y sistemas que resguardan el rendimiento convierte a una pick up eléctrica en una alternativa sólida para quienes buscan una movilidad más eficiente.

Su evolución constante permite tomar decisiones con mayor claridad y proyectar un uso confiable en el largo plazo.