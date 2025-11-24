Desastre en Lago Chungará: Conaf lamenta muerte de fauna protegida tras derrame de aceite

Ya se ha logrado extraer de forma manual cerca de 2.900 litros de aceite, además de disponer de dos embarcaciones y más de 200 contenedores para almacenar el material contaminante.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) sigue adelante con las labores de limpieza en en el sector Chungará del Parque Nacional Lauca, luego del derrame de 25 mil litros de aceite de soya, en un accidente ocurrido el pasado miércoles.

Según informó Lino Antezana Navarro, director regional de Conaf, comenzó el reconocimiento en terreno y la evaluación del estado del área afectada por parte de la empresa Spill Tech, para determinar las acciones de extracción que realizarán en el sector contaminado al interior del Lago Chungará y del bofedal altoandino.

En esta línea, precisó que ya se ha logrado extraer de forma manual cerca de 2.900 litros de aceite, además de disponer de dos embarcaciones y más de 200 contenedores para almacenar el material contaminante.

En cuanto a las 80 aves con potencial de afectación identificadas en la zona, un total de 17 recibieron ayuda inmediata. De estas, 11 fueron rescatadas y entregadas al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), mientras otras seis murieron.

Según informó Sandro Maldonado Osorio, jefe del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas, “por ahora no se han realizado más rescates, por lo que quedamos a la espera de la información que se procese durante estos días. La prioridad para nosotros será evaluar la propuesta de trabajo que entregue la empresa encargada de la extracción del aceite, para continuar lo antes posible con las labores de rescate de fauna”.

En cuanto a la flora afectada por el derrame, se mantiene el daño al pajonal (Festuca orthophylla) y diferentes especies de poáceas; arbustivas como tola (Baccharis santelicis) y suputula (Parastrephia lepidophylla); y formaciones xerofíticas como yaretas (Azorella compacta).