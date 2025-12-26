Los beneficios que traerá la declaración de la laguna de Aculeo como humedal urbano

La medida se adoptó “tras un exhaustivo análisis técnico y un trabajo que integró visiones de la comunidad, el municipio y la sociedad civil”.

El Ministerio del Medio Ambiente confirmó que declaró como humedal urbano a la laguna de Aculeo y los esteros Pintué y Santa María, en la comuna de Paine, en un ecosistema que comprende un total de 1.107,5 hectáreas que tendrá protegida su biodiversidad.

De acuerdo con lo indicado por la secretaría de Estado, decidió adoptar dicha medida “tras un exhaustivo análisis técnico y un trabajo que integró visiones de la comunidad, el municipio y la sociedad civil“.

“Este hito será una herramienta para mejorar la seguridad hídrica y la calidad de vida de las y los vecinos de Paine”, explicó el ministerio.

Tras recordar que en 2018 la laguna de Aculeo se secó completamente, hoy muestra signos de recuperación, por lo que la declaración “llega en un momento clave, pues permite gestionar el territorio para que el agua que ha vuelto se mantenga en el tiempo, abasteciendo tanto al ecosistema como al consumo humano y las actividades productivas locales”.

Los beneficios de la laguna de Aculeo como humedal urbano

Al abordar el tema, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, afirmó que “cuando se protege un humedal, se protege a las personas. Este reconocimiento resguarda más de mil hectáreas de infraestructura natural que ayuda a enfrentar eventos extremos. Es una señal de responsabilidad pública y certeza para las comunidades ante la crisis climática“.

El ministerio recalcó que la declaratoria de la laguna de Aculeo como humedal urbano “es clave para un desarrollo urbano resiliente, mediante la aplicación de criterios mínimos de sustentabilidad para la mantención del régimen hidrológico superficial y subterráneo, la conservación de las características ecológicas y el uso racional del humedal urbano”.

Con esta declaratoria, el sistema Estero Pintué – Estero Santa Marta – Laguna de Aculeo se convierte en el humedal urbano número 141 del país.

Desde que comenzó a aplicarse la Ley 21.202, el Ministerio del Medio Ambiente ya declaró más de 17 mil hectáreas como humedales urbanos.