Cómo los incendios forestales en la Patagonia encendieron las críticas contra Javier Milei: silencio y recorte de fondos

El ajuste fiscal alcanza al sistema de prevención y combate de incendios forestales que no han contado con la presencia de Milei.

Los incendios forestales en la Patagonia argentina, en la provincia de Chubut, están causando estragos ante el Gobierno de Javier Milei. El mandatario trasandino ha sufrido duras críticas ante los varios días de silencio luego del inicio de las llamas y por la acusación de desfinanciar el Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF), institución clave para combatir los siniestros.

Milei, que no viajó a la zona de desastre, utilizó su cuenta de X para agradecer a los brigadistas que concurrieron a apagar al incendio. “Quiero mandar un agradecimiento especial a todos los brigadistas, bomberos y cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego“, escribió el presidente durante la noche del domingo, en una de sus primeras demostraciones públicas sobre el incidente.

Los dichos se enmarcan luego de que se conociera el desfinanciamiento tras la emergencia ambiental de la mano de la politóloga Julia Strada, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), quien advirtió a través de una denuncia en la misma red social que el Ejecutivo “desfinanció el Servicio Nacional de Manejo del Fuego: en 2024 ejecutó, en términos reales, 81 por ciento menos que en 2023”.

El desfinanciamiento de Milei que preocupa por incendios en la Patagonia

Según el mismo análisis, la situación no sería transitoria: la asignación presupuestaria para el servicio contra incendios se mantendría hasta 2026 alrededor de un 70% por debajo de los niveles de 2023. A este recorte estructural se suma una práctica reiterada de subejecución de las partidas aprobadas, que durante el último año se utilizó poco más del 48% de las asignadas.

Las cifras cobran especial gravedad en el contexto de los incendios que afectan a gran parte del territorio argentino, donde se han podido extinguir 22 de los 32 focos.

Más de doscientos brigadistas, con apoyo aéreo y de distintas fuerzas, trabajan de manera continua en la cordillera chubutense bajo la coordinación de un Comando Unificado. No obstante, la magnitud de los focos activos vuelve evidente la brecha entre el esfuerzo operativo en el territorio y el ahogo financiero que enfrenta el sistema de manejo del fuego.