Canciller Van Klaveren ofrece apoyo y cooperación a Argentina para combatir incendios en la Patagonia trasandina

El ministro de relaciones exteriores anunció que el país está dispuesto a colaborar para enfrentar la emergencia que afecta principalmente a la provincia de Chubut, donde más de 3.000 personas han sido evacuadas y las llamas consumieron al menos 10 viviendas en Puerto Patriada.

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, expresó el apoyo de Chile ante los incendios forestales que han afectado severamente a la Patagonia argentina.

“Ante los incendios forestales que afectan a la vecina nación de Argentina, Chile ofrece su apoyo y cooperación. En momentos de adversidad, la solidaridad entre países hermanos y el trabajo conjunto son fundamentales para abordar desafíos compartidos”, señaló el canciller a través de la red social X (antes Twitter).

El mensaje del Gobierno nacional se produce en medio de una crítica situación en la región trasandina, donde diversos focos de incendios han afectado principalmente la provincia de Chubut desde el pasado 5 de enero.

Según datos oficiales preliminares de la Agencia Federal de Emergencias de Argentina, las llamas ya consumieron cerca de 7.000 hectáreas de bosques, pastizales, plantaciones y viviendas en la Patagonia, concentradas especialmente en la Comarca Andina del Paralelo 42.

El foco más crítico se ubica en Puerto Patriada, localidad de El Hoyo, donde el fuego arrasó 10 viviendas y destruyó cuatro vehículos en las primeras 48 horas. Las autoridades argentinas han desplegado un masivo operativo que incluye 195 brigadistas, 15 medios aéreos entre aviones hidrantes y helicópteros, además de autobombas forestales y vehículos logísticos. Más de 3.000 personas han sido evacuadas preventivamente en las localidades de Epuyén y El Hoyo.

La Fiscalía local abrió una investigación sobre la posible intencionalidad de algunos siniestros.

Los incendios también afectan el Parque Nacional Los Alerces en Chubut y el Parque Nacional Los Glaciares en Santa Cruz, con 340 hectáreas consumidas en la zona del Cerro Huemul. Existe especial preocupación por “El Abuelo”, un alerce milenario de más de 2.600 años ubicado en el Lago Menéndez, considerado el árbol más antiguo de Argentina y el tercero más longevo del mundo.

Desde Chile, el director de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Rodrigo Illesca, descartó que los incendios lleguen al territorio chileno, explicando que “los vientos están corriendo hacia el Atlántico”.

No obstante, las autoridades de ambos países mantienen coordinación constante para monitorear la situación en la Patagonia compartida.