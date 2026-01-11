Boric confirma ayuda a Argentina para combatir incendios en la Patagonia: “Tenemos que trabajar juntos”

Tanto el Presidente Gabriel Boric como el canciller Alberto van Klaveren expresaron la disposición del país para apoyar al vecino trasandino en la emergencia que afecta principalmente a la provincia de Chubut, donde más de 3.000 personas han sido evacuadas y cerca de 7.000 hectáreas han sido consumidas por las llamas.

El Presidente Gabriel Boric manifestó formalmente su disposición a colaborar con Argentina en el combate de los incendios forestales que afectan a la Patagonia trasandina desde el pasado 5 de enero.

“Hemos ofrecido colaboración al gobierno de Argentina para enfrentar los duros incendios que afectan a la Patagonia. En momentos de adversidad siempre tenemos que trabajar juntos”, escribió el mandatario este domingo, reforzando el mensaje que horas antes había entregado el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren.

El canciller había señalado que “ante los incendios forestales que afectan a la vecina nación de Argentina, Chile ofrece su apoyo y cooperación. En momentos de adversidad, la solidaridad entre países hermanos y el trabajo conjunto son fundamentales para abordar desafíos compartidos”.

La situación en la región trasandina es crítica. Según datos oficiales preliminares de la Agencia Federal de Emergencias de Argentina, las llamas ya consumieron cerca de 7.000 hectáreas de bosques, pastizales, plantaciones y viviendas en la Patagonia, concentradas especialmente en la Comarca Andina del Paralelo 42.

El foco más crítico se ubica en Puerto Patriada, localidad de El Hoyo, donde el fuego arrasó 10 viviendas y destruyó cuatro vehículos en las primeras 48 horas. Las autoridades argentinas han desplegado un operativo que incluye 195 brigadistas, 15 medios aéreos entre aviones hidrantes y helicópteros, además de autobombas forestales y vehículos logísticos. Más de 3.000 personas han sido evacuadas preventivamente en las localidades de Epuyén y El Hoyo.

La Fiscalía local abrió una investigación sobre la posible intencionalidad de algunos siniestros. La fiscal Débora Barrionuevo confirmó que el fuego en Puerto Patriada fue iniciado de manera deliberada, tras detectarse presencia de combustible en el foco inicial.

Los incendios también afectan el Parque Nacional Los Alerces en Chubut y el Parque Nacional Los Glaciares en Santa Cruz, con 340 hectáreas consumidas en la zona del Cerro Huemul.

Desde Chile, el director de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Rodrigo Illesca, descartó que los incendios lleguen al territorio chileno, explicando que “los vientos están corriendo hacia el Atlántico”. No obstante, las autoridades de ambos países mantienen coordinación constante para monitorear la situación en la Patagonia compartida.