Todo por Leonardo DiCaprio: el choque entre delegado presidencial y Ximena Rincón por fallido proyecto eléctrico

Juan Eduardo Prieto, delegado presidencial del Maule, salió al paso de las declaraciones de Ximena Rincón, ministra de Energía, quien cuestionó el rechazo de la Comisión Ambiental a un proyecto eléctrico, que alcanzó notoriedad por el llamado de Leonardo DiCaprio a resguardar la ranita pehuenche.

Luego que se conociera la negativa del proyecto “Interconexión Internacional de Interés Privado Los Cóndores (CL) – Río Diamante (AR)” de Enel Generación Chile, la titular de Energía cuestionó la decisión.

“El proyecto tenía todos sus informes favorables y nunca estuvo la ranita del Pehuenche en ninguno de los estudios, en ninguna de las discusiones”, indicó Ximena Rincón, quien apuntó a la figura del protagonista de Titanic como detonante de esta postura.

“Fue como una carta de último minuto que se esgrime por alguien que, con todo el respeto que nos merece, fue buscado por un grupo y una organización y le significa inestabilidad al sistema y, se los digo como dicen ahora el Maule, a nosotros nos importa el medio ambiente, nos importa cuidar todo el ambiente desde el punto de vista turístico, de conservación, pero también nos importa y nos debe importar dar certeza eléctrica, estabilidad eléctrica a esa región”, precisó.

Sus palabras encontraron rápida respuesta del delegado presidencial Juan Eduardo Prieto, quien además es presidente de Comisión de Evaluación Ambiental del Maule, quien descartó los argumentos esgrimidos por la titular de Energía.

“La iniciativa Interconexión Internacional de Interés Privado Los Cóndores (CL) – Río Diamante (AR) corresponde a un proyecto de transmisión y, por lo tanto, no contempla generación de energía. En esa línea, no permitiría solucionar los problemas energéticos que actualmente enfrenta nuestra zona”, aclaró la autoridad regional.

Junto con ello, precisó que la postura del estamento se sustentó en argumentos técnicos: “La mayoría de las carteras que participaron presentaron observaciones al proyecto, relacionadas con biodiversidad, sus eventuales efectos en el turismo y la falta de medidas adecuadas para la protección de bienes protegidos”.

Ante esto, Juan Eduardo Prieto descartó de plano una eventual influencia de Leonardo DiCaprio, puntualizando que “el rechazo está muy lejos de basarse en una publicación de un actor y solo por la ranita del Pehuenche. Plantearlo de esa manera es simplificar un trabajo que se viene realizando desde hace meses por las distintas carteras, que levantaron informes técnicos completos y antecedentes que fueron considerados durante el proceso de evaluación. Por lo tanto, no fue una decisión que se tomó de un día para otro ni mucho menos a partir de una publicación en redes sociales”.

“Como lo señalé el día de la votación, rechazar este proyecto no significa estar en contra del desarrollo ni de contribuir a la seguridad energética de la Región del Maule o del país. Sin embargo, dadas las condiciones en que fue presentado, como Comisión de Evaluación Ambiental consideramos que no estaban las condiciones para aprobarlo”, cerró la autoridad regional.