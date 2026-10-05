Biministro Mas defiende recortes en Presupuesto 2027: “Tiene que haber dolores”

Daniel Mas enfatizó que hay que priorizar gastos y también abordó el complejo escenario que enfrenta el país en materia de empleo y minería.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, abordó el proyecto de Presupuesto 2027 y entregó detalles sobre el plan de contingencia laboral con el que el Gobierno busca disminuir las cifras de desempleo.

En conversación con Radio Cooperativa, el secretario de Estado comenzó diciendo que “dentro de las limitaciones que teníamos por todos los desequilibrios fiscales, crecer un 1,5% el presupuesto yo creo que es una buena noticia, sobre todo porque antes íbamos entre 0 y 1“.

Siguiendo en esa línea, recalcó que “yo me quedaría con esa mirada general: es un presupuesto que, dentro de las condiciones, es un presupuesto que logra crecer“.

En cuanto a los recortes y los cuestionamientos que ha desatado la eliminación de programas educativos como “Yo Elijo mi PC”, Mas expresó que el contexto de estrechez fiscal obligará a asumir costos sectoriales para priorizas otras áreas.

“Claro que tiene que haber dolores. Si para crecer un 1,5% en promedio hay carteras que van a tener recortes y hay foco en todo lo que hemos escuchado: que es niñez, que es seguridad, que es crecimiento (…) Yo no me quedaría solo con esa partida. La verdad que es un presupuesto mucho más amplio, que abarca miles de partidas. Yo esperaría tener la visión completa“.

Biministro Mas aborda plan proempleo y descarta recesión en minería

Sobre el complejo escenario que enfrenta el empleo (9,6% de desocupación), el biministro destacó que el Gobierno avance con una propuesta de “100 mil puestos de trabajo con Chile Despega, que son 1.300 millones de dólares (de inversión)“, además de “inyectar recursos en Sence, porque funcionó bastante bien en la primera etapa; hoy son prácticamente 90 mil millones”.

En este marco, añadió: “Metemos (recursos) nuevamente en Subdere, lo que nos permite más de 800 proyectos a lo largo de Chile“.

Por otro lado, se refirió a la industria minera y descartó que atraviese por una recesión. “La minería está viviendo una baja producción que es histórica, efectivamente, pero por otro lado probablemente este sea el año que tengan más utilidades y que le entreguen más recursos al Fisco“, sostuvo.

A lo que agregó: “Es una contradicción bien increíble. ¿Y por qué tiene la baja producción? Por distintos factores (…) Hay mantenciones que no se habían hecho y se deciden hacer hoy; este año se suman algunos factores climáticos, estuvimos cerrados algunos días; las leyes (minerales) van bajando y hay algunas minas en particular que justo entraron en explotación en sectores donde tenían muy bajas leyes; El Teniente, que decidimos cerrarlo por seguridad en un nivel. Es una suma de factores que son puntuales, esto no es para siempre”.

Respecto a los análisis que han sugerido un estancamiento en los yacimientos nacionales, la autoridad señaló que “la inversión hoy día es récord, es otra contradicción. La cantidad de proyectos que están entrando a evaluación ambiental es impresionante (…) la minería hoy está muy activa aprovechando los precios en todos los metales. Esperamos que ese aumento de inversión tenga pronto un correlato en el empleo“.