Ministra Ximena Rincón apunta contra Leonardo DiCaprio tras rechazo de proyecto eléctrico en el Maule

La titular de Energía cuestionó la intervención del actor, quien advirtió sobre el impacto que tendría la iniciativa en las ranas pehuenches.

La ministra de Energía, Ximena Rincón, criticó la intervención del actor estadounidense, Leonardo DiCaprio, en el debate por un proyecto de interconexión eléctrica entre Chile y Argentina que finalmente fue rechazado por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Maule.

Su discusión se elevó a nivel internacional luego de que el actor hiciera una publicación advirtiendo sobre el impacto que podría provocar su implementación en el hábitat de la rana de pecho espinoso de Pehuenche.

Después de que se rechazara la iniciativa, la titular de Energía lamentó el resultado y afirmó que “era un proyecto que tenía todos sus informes favorables y nunca estuvo la ranita del Pehuenche en ninguno de los estudios, en ninguna de las discusiones”.

Ministra Ximena Rincón criticó la intervención del actor Leonardo DiCaprio en discusión de proyecto

Fue ahí cuando Rincón apuntó directamente contra la intervención de Leonardo DiCaprio. De acuerdo a sus dichos, la situación de la ranita apareció como “una carta de último minuto” y fue planteada por alguien que, “con todo el respeto que se merece, fue buscado por una organización“.

Según lo que dijo el protagonista de Titanic, quedarían menos de mil ejemplares en estado salvaje. No obstante, la solicitud del norteamericano no pretendía detener completamente el proyecto, sino que buscaba cambiar el trazado de la línea eléctrica para reducir su impacto sobre la especie.

La titular de Energía advirtió problemas de suministro eléctrico en el Maule, por lo que enfatizó que la protección del medioambiente debe compatibilizarse con las necesidades energéticas existentes en la zona.

“A nosotros nos importa el medio ambiente, nos importa cuidar todo el ambiente del punto de vista turístico, de conservación, pero también nos importa y nos debe importar dar certeza eléctrica, estabilidad eléctrica a esa región“, sostuvo.

En esa línea, sostuvo que “nosotros vivimos racionamiento eléctrico en el Maule porque no es capaz de sostenerse como sistema“. En vista de lo anterior, aseveró que su expectativa es que se pueda alcanzar una solución que permita abordar tanto la interconexión como la seguridad energética de la región.