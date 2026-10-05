Panel Ciudadano-UDD: Kaiser, Boric y Parisi lideran preferencias para la elección presidencial 2029

Kaiser se impone entre quienes participan en las elecciones debido a la obligatoriedad del voto, mientras Boric lo hace entre aquellos que acuden habitualmente a las urnas.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El excandidato del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, lidera las preferencias para la elección presidencial 2029 con el 21% de apoyo, seguido por el exmandatario Gabriel Boric (19%) y el también expostulante a La Moneda por el Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi (18%), de acuerdo con el estudio sobre intención de voto que Panel Ciudadano UDD divulgó este lunes.

Según el trabajo, aquello se produciría en caso de que se realizaran comicios con la participación de solo cinco candidatos presidenciales. Las otras dos postulantes, Michelle Bachelet y Evelyn Matthei, obtendrían un 15% de los votos.

El sondeo también mostró que Kaiser (25%) lidera entre quienes participan en las elecciones debido a la obligatoriedad del voto, mientras Boric (23%) lo hace entre aquellos que acuden habitualmente a las urnas.

Preferencias espontáneas para la elección presidencial 2029

El sondeo, que se realizó entre el 2 y el 4 de octubre y evaluó distintos escenarios para la elección presidencial 2029, mostró que, en el caso de las menciones espontáneas, Kaiser, Boric y Parisi empatan con un 11% de las preferencias.

Más atrás se sitúan Evelyn Matthei (6%), Michelle Bachelet (4%), Jeannette Jara (4%), José Antonio Kast (3%), Tomás Vodanovic (2%), Iván Poduje (1%) y Sebastián Sichel (1%).

Sin embargo, el actual mandatario, pese a ser mencionado por los consultados, debería quedar fuera de los posibles candidatos, ya que no lo puede ser en esta ocasión porque no existe la reelección inmediata en el país.

Por otra parte, en un tercer escenario en el que se tendría que elegir entre una lista de nueve candidatos, el expostulante del PDG, Franco Parisi, lidera tanto entre aquellos votantes habituales como entre los que sufragan porque es obligatorio.

En el primer caso, Parisi y Boric alcanzan un 16%, mientras que Kaiser se sitúa inmediatamente después, con un 15%. El cuarto lugar en este ítem es para Evelyn Matthei (12%).

Respecto de aquellos que votan porque la ley los obliga, Parisi y Kaiser empatan con un 18% en las preferencias presidenciales, seguidos por Boric, que cae hasta el 11%.

Otra de las consultas que incluyó el estudio de Panel Ciudadano UDD se refiere a cuál le gustaría a los consultados que fuera la trayectoria del candidato presidencial que apoyaría en los comicios de 2029.

El resultado mostró que al 23% le da lo mismo o no sabe, mientras que un 18% se inclinaría por alguien que no venga de la política.

Más atrás se sitúan un expresidente o expresidenta (17%), alcalde o alcaldesa (13%), empresario o empresaria (12%), parlamentario o parlamentaria (8%), ministro o exministro (6%) y gobernador o gobernadora regional (3%).