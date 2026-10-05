Entel articula 15 mil instancias de capacitación en habilidades digitales e IA para mayores de 55 años

A través de su Fondo 55+ y el Programa 70+, la compañía enfoca sus esfuerzos en acortar la brecha digital en línea con su compromiso de impactar a más de 370.000 personas mayores al 2030.

Durante todo octubre se conmemora el Mes de las Personas Mayores, dedicado a visibilizarlos, promover su autonomía y combatir las barreras. En este marco, y con la visión de abrir puertas hacia un entorno más inclusivo y conectado, Entel reafirma su propósito de potenciar las habilidades digitales de las personas mayores a través de sus iniciativas. Como parte de este ecosistema enfocado en acortar la brecha, la compañía entregará 15 mil instancias de capacitación a este segmento de la población.

La entrega de estos espacios se canaliza a través del Fondo 55+, programa que a la fecha ya ha capacitado en habilidades digitales a 7.695 personas de 55 años o más. Se proyecta que, al término de esta segunda versión del Fondo, se alcanzarán más de 23.000 personas impactadas. Para lograr este objetivo, la compañía trabaja de la mano con las siete iniciativas ganadoras que actualmente ejecutan los proyectos del Fondo: BondUP, Desafío Latam, Instituto Profesional AIEP, ONG Innovacien, Skillnest, Yotta Insurance y Open Beauchef.

Adicionalmente, para avanzar hacia la meta de inclusión y potenciar habilidades digitales más avanzadas, a través de su Programa 70+, Entel entregará 1.000 becas enfocadas específicamente en Inteligencia Artificial. Este esfuerzo, ejecutado junto a un aliado estratégico clave que resultó ganador del Fondo 55+, entregará herramientas prácticas para promover la integración activa de las personas mayores con las nuevas tecnologías.

“Este compromiso responde a una realidad en la que la brecha de conectividad en Chile está prácticamente resuelta, y donde el tema país hoy no es la cobertura, sino su usabilidad, entendiendo que tener conexión no garantiza que quienes tengan acceso sepan usarla y aprovecharla. Por eso, desde Entel sabemos la importancia de trabajar para asegurar que nadie se quede atrás”, afirmó la gerente de Sostenibilidad de Entel, Francisca Florenzano.

Estas 15.000 instancias de capacitación son un pilar central en el compromiso de sostenibilidad de la empresa, cuya meta a largo plazo es impactar a 370.000 personas mayores de aquí al año 2030. Actualmente, la compañía registra un 50,5% de avance, sumando 186.875 beneficiarios acumulados a través de iniciativas como Primera Respuesta, el Fondo 55+ y el Programa 70+. A través de este último, Entel entrega atención y un plan preferencial de telefonía exclusivo que hoy beneficia a 179.180 personas mayores.

Para descubrir más sobre estas iniciativas y los avances en gestión social, visite informacioncorporativa.entel.cl/sostenibilidad.