SMA acusa a Copec de exceder en 382% los límites de contaminación en Quintero: enfrenta multa de $866 millones

La Superintendencia del Medio Ambiente detectó excesos en el terminal marítimo de la compañía y le otorgó plazos para presentar un programa de cumplimiento o formular sus descargos.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cargos contra Copec S.A. por exceder los límites autorizados para la descarga de residuos líquidos industriales en la Bahía de Quintero, en la Región de Valparaíso.

Según el organismo, en agosto de 2025 la carga contaminante de hidrocarburos volátiles llegó a un 382% por sobre lo permitido, por lo que la compañía arriesga sanciones que pueden alcanzar los $866 millones.

SMA acusa a Copec de exceder en 382% los límites de contaminación en Quintero

La infracción se relaciona con el Terminal Marítimo de Quintero, ubicado en el sector El Bato, donde se procesan residuos líquidos provenientes de sus operaciones y de la planta de lubricantes antes de ser descargados al mar mediante un emisario.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por la SMA, el recinto superó el caudal diario autorizado en noviembre de 2023 y, de manera sostenida, entre abril y septiembre de 2025, situación que derivó en el exceso de carga contaminante detectado en agosto de ese año.

El procedimiento sancionatorio se inició el 8 de octubre y considera dos fiscalizaciones realizadas en 2024 y 2026, además de los informes de autocontrol de la propia empresa. La SMA calificó la infracción como leve, categoría que contempla desde una amonestación por escrito hasta una multa de 1.000 UTA, equivalente a cerca de $866 millones según el valor de octubre.

Tras ser notificada, Copec dispone de 15 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento o de 22 días hábiles para entregar sus descargos.