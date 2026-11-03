La millonaria venta en la Patagonia que incluye un lago: los empresarios estadounidenses tras la propiedad

La propiedad de 25.468 hectáreas se ubica en las comunas de Cochamó y Hualaihué, en la Región de Los Lagos.

Una propiedad de 25.468 hectáreas en la Patagonia chilena fue puesta a la venta por US$7,5 millones, cerca de $7.400 millones, en una operación inmobiliaria que incluye la totalidad del lago Cabrera y parte del volcán Yates, en la Región de Los Lagos.

La investigación de Fast Check, identificó que el terreno pertenece a Agrícola de la Patagonia S.A., sociedad controlada por dos empresas estadounidenses.

La millonaria venta en la Patagonia que incluye un lago

El fundo se distribuye en siete lotes ubicados en las comunas de Cochamó y Hualaihué, y cuenta con bosques nativos, el lago Cabrera, que supera las 600 hectáreas, y la cumbre del volcán Yates.

La propiedad fue publicada en Sotheby’s International Realty, red internacional de agencias inmobiliarias que destaca entre sus atributos la inclusión del lago en el terreno ofrecido.

Según los antecedentes recopilados por el medio antes señalados, Agrícola de la Patagonia S.A. fue constituida en 2008 por el abogado Francisco Fontaine Salamanca, actual director de SQM Comercial, y el ingeniero civil Alejandro Scholl Behrens. Sin embargo, sus accionistas controladores son Argame LLC y Patagonia Pacific LLC, dos sociedades estadounidenses inscritas a nombre del abogado Greg Betterton, quien figura como gerente y único representante de ambas compañías. En 2021, la empresa registraba un capital de $25.890 millones.

Uno de los puntos que llamó la atención de la investigación es que, pese a que el anuncio inmobiliario contempla la totalidad del lago Cabrera, los cuerpos de agua son bienes nacionales de uso público y no pueden ser apropiados por particulares.

El académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y especialista en derecho patrimonial, Pablo Cornejo, explicó que una operación que incluya la venta del lago en esos términos podría ser nula, comparándola con intentar vender una plaza.