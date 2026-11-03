Ley Ricarte Soto: pacientes de enfermedades raras analizan protesta ante recortes en Presupuesto

Alejandro Andrade precisó que si el Gobierno no revierte la medida, saldrán a las calles, ya que “tenemos que volver a hacer ver que este es un problema que sí le afecta a las comunidades, a la población”.

AGENCIA UNO

Alejandro Andrade, presidente de la Federación Chilena de Enfermedades Raras (Fecher), reconoció que están analizando salir a manifestarse ante el recorte del 14% al Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo de la Ley Ricarte Soto, en el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto.

Andrade precisó que si el Gobierno no revierte la medida, saldrán a las calles, ya que “tenemos que volver a hacer ver que este es un problema que sí le afecta a las comunidades, a la población”.

“Los enfermos no marchamos; es muy raro que marchemos porque estamos muy preocupados de estar enfermos y estamos ocupados en eso”, declaró el representante de la organización, quien recalcó que “esto es algo que se logró con la ciudadanía y lo defiende la ciudadanía”.

El presidente de Fecher indicó a radio Cooperativa que el financiamiento actual de la institución es insuficiente para sacar adelante la Ley Ricarte Soto.

“Es muy difícil sostener algún argumento que valide reducir aún más este presupuesto. La ley ya se agota en julio. Entonces, todos los meses de julio de cada año tenemos que pedir más dinero para suplementar esto”, explicó Andrade, quien detalló que llevan “mucho tiempo sin que se ingrese ninguna nueva tecnología”, lo que calificó de peligroso.

Alejandro Andrade precisó que la ley beneficia a 77 mil personas y su financiamiento representa menos del 1% del presupuesto de salud, puntualizando que “no podemos hacer magia contable”.

“No tenemos el dinero para pagarlo todo, entonces nos parece ridículo que no lo usemos de forma eficiente, porque estamos dejando a personas afuera”, criticó el presidente de Fecher.

“Cuando se reduce el presupuesto en salud, aunque tú no tengas una cobertura de ese tipo, es una amenaza para ti. Porque si mañana la requieres, no va a estar disponible”, sentenció.