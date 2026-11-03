El Vigésimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago condenó a Mall Plaza Norte, perteneciente a Plaza S.A., a pagar $20 millones a una mujer que sufrió una caída en el acceso al supermercado Líder, ubicado al interior del centro comercial de Huechuraba.

El accidente ocurrió en octubre de 2021 y, según la demanda, fue provocado por la ausencia de una baldosa que generaba un desnivel en el camino.

La millonaria indemnización que deberá pagar Mall Plaza Norte tras caída de mujer por baldosa faltante

Según consignó The Clinic, La afectada, María Angélica Reyes, se dirigía al supermercado luego de realizar compras en la tienda Bellota cuando tropezó y cayó al suelo, lesionándose la rodilla derecha. Tras el incidente, debió ser asistida por bomberos y personal de salud.

Posteriormente, acudió a un centro médico, donde se le diagnosticó una contusión y un esguince de rodilla, además de otras complicaciones asociadas a una lesión previa.

La defensa de Reyes acusó al centro comercial de no contar con las condiciones mínimas de seguridad para el tránsito de sus visitantes. Asimismo, sostuvo que las consecuencias físicas del accidente derivaron en problemas psicológicos, “asociado a reacción al estrés agudo y síndrome de ansiedad”. Por ello, solicitó una indemnización de $105.899.360, que contemplaba lucro cesante, daño moral y pérdida de una oportunidad.

Sin embargo, el tribunal acogió parcialmente la demanda y determinó que Plaza S.A. debía pagar únicamente $20 millones por concepto de daño moral. “Que se hace lugar a la demanda de indemnización de perjuicios, solo en cuanto se declara que la demandada deberá pagar a la demandante la suma de $20.000.000 por concepto de daño moral“, describe el fallo.

En su defensa, Mall Plaza Norte cuestionó las acusaciones y sostuvo que “la demandante, al momento de los hechos, ya presentaba problemas en la rodilla”. Además, planteó que la mujer tenía dificultades para caminar y que la caída habría ocurrido dentro del supermercado Líder, y no en los pasillos del centro comercial. La resolución es de primera instancia, por lo que la empresa aún puede apelar ante la Corte de Apelaciones.